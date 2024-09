So fällt die Bilanz zur Krumbacher Festwoche aus

Was wäre Krumbach ohne die traditionelle Festwoche? Sicherlich um eine Attraktion im Veranstaltungskalender der Kammelstadt ärmer. Auch wenn die Besucherzahlen in diesem Jahr etwas niedriger als im Vorjahr waren, sprechen der Vorsitzende des Musikvereins Krumbach, Tobias Ehrmann und Festwirt Christoph Bader, von einer schönen, friedlichen und erfolgreichen Festwoche 2024. In einer ersten Bilanz ließen die Veranstalter wissen, dass zwar kein neuer Rekord erreicht wurde, dennoch war der Festplatz Anziehungsmagnet für Besucher aus Nah und Fern, die sich über neun Tage rund um den Festplatz und im Zelt amüsierten und dabei die gute genossen Stimmung.

Josef Jäger