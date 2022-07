Krumbach

So fanden Turmfalken im Kirchturm von St. Michael in Krumbach eine Heimat

Plus Mesner Gerhard Heinisch berichtet, wie er für die Vögel im Turm der Krumbacher Kirche einen Nistplatz eingerichtet hat. So üben die jungen Vögel jetzt das Fliegen.

Von Gerhard Heinisch

Jeden Morgen, wenn ich als Mesner die Stadtpfarrkirche St. Michael in Krumbach aufsperre, dann geht mein Blick auch immer hinauf zum Kirchturm. Der Turm ist mit seinen fast 47 Metern das höchste Bauwerk in der Innenstadt. Auf so einem hohen Gebäude kann man allerhand Vögel entdecken. Und wenn es wie in Krumbach noch vom Stadtpark mit seinen vielen, hohen Bäumen und einem fließenden Gewässer wie der Kammel umgeben ist, wird es von den Vögeln gerne als Beobachtungsposten angenommen. Vom benachbarten Schloss kommt gelegentlich mal ein Storch und macht es sich auf dem Dach oder auf der Kirchturmspitze gemütlich. Tauben und Dohlen sind auch immer wieder zu sehen. Und so habe ich vor einigen Jahren einen Turmfalken sitzen sehen. Es war für mich der Beginn einer besonderen Begegnung mit Turmfalken. In den letzten Tagen sind die Turmfalken-Jungvögel, die im Kirchturm von St. Michael aufwachsen, flügge geworden und kreisen um den Turm.

