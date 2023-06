So hat Beate Nauert das Krumbacher Redaktionssekretariat geprägt

Nach 36 Jahren geht die MN-Redaktonssekretärin Beate Nauert in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin ist die Thannhauserin Britta Guadatiello.

Sie erinnert sich an die Reiseschreibmaschine, die sie zu Weihnachten geschenkt bekam. Zwölf Jahre alt war Beate Nauert und schon "damals habe ich mir gewünscht, einmal Sekretärin zu werden". Und genau das sollte ihre jahrzehntelange Lebenslinie werden. Mehr als 36 Jahre betreute Beate Nauert das Redaktionssekretariat der Mittelschwäbischen Nachrichten. Zum 31. Mai geht sie in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin im MN-Sekretariat ist Britta Guadatiello.

Der 2. Januar 1987: Das war der erste Arbeitstag von Beate Nauert im MN-Sekretariat, die Redaktion befand sich in der Krumbacher Mühlstraße. Ihre Kollegen: Hans Bosch, Manfred Gittel, Alois Thoma und Herbert Kment. Ihr Arbeitsgerät: eine klassische mechanische Schreibmaschine. Digitale Technik im Redaktionsbereich war seinerzeit eine allenfalls diffuse Zukunftsvorstellung, Filme wurden in Bädern entwickelt. Allein diese Stichworte lassen ahnen, wie lange Beate Nauert die Arbeit der MN-Redaktion maßgeblich mitgeprägt hat. "Es ist ja mehr als mein halbes Leben", sagt die 64-Jährige.

Beate Nauert lebt seit vielen Jahrzehnten in Krumbach

Sie lebt seit vielen Jahrzehnten in Krumbach. Der Blick auf die Anfänge ihres Lebens führt aber mitten hinein in die Stadt Ulm, wo sie geboren und aufgewachsen ist. Der Vater Spritzlackierer bei der Firma Magirus, ihre Mutter Hausfrau, Beate Nauert ist das vierte von sechs Kindern. Nach der Hauptschule absolviert Beate Nauert eine Ausbildung bei Magirus zur Stenotypistin für den Bürobereich. Als ihre Eltern in Krumbach die Disco Butterfly in der Hohlstaße übernehmen, wird Krumbach immer mehr zu ihrem Lebensmittelpunkt.

Sie erzählt von einer Episode, die ihr Leben verändert hat. Während eines Telefonats in einer Krumbacher Telefonzelle fällt ihr Blick auf eine Stellenanzeige in einer Ausgabe des Anzeigenblatts Schwabenecho, das offenbar jemand in der Telefonzelle hat liegen lassen. Es ist eine Anzeige der Krumbacher Firma Novokeram. Beate Nauert wird vier Jahre für die Novokeram arbeiten. Sie wechselt später zur Firma Schwarzkopf nach Münsterhausen. Als die Stelle im Redaktionssekretariat der MN frei wird, bietet sich ihr die Möglichkeit, beruflich wieder nach Krumbach zurückzukehren.

Sie kann nicht ahnen, dass dem Beginn am 2. Januar 1987 36 Jahre folgen sollten. Jahrzehnte, die im Zeichen eines geradezu drastischen technischen, aber auch gesellschaftlichen Wandels stehen. Beate Nauert hat in dieser Zeit viele Aktionen unserer Zeitung, beispielsweise mehrere Podiumsdiskussionen zu Wahlen, organisatorisch mitgestaltet. Für unsere Leserinnen und Leser war sie im Sekretariat eine wichtige und gleichermaßen sehr geschätzte Ansprechpartnerin.

Nun die Perspektive des Ruhestands. Gleich womöglich eine Weltreise? Das ist nicht ihre Welt, aber eine Kreuzfahrt zu einem späteren Zeitpunkt mit ihrer 31-jährigen Tochter, das möchte sie fest anpeilen. Beate Nauert ist seit vielen Jahren Vorsitzende des Krumbacher Schäferhundevereins und diese Tätigkeit wird für sie weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Für die Augsburger Allgemeine möchte sie weiterhin stundenweise als Texterfasserin tätig sein.

Nachfolgerin zum 1. Juni ist Britta Guadatiello

Ihre Nachfolgerin zum 1. Juni ist Britta Guadatiello. Die 55-Jährige lebt mit ihrem Mann in Thannhausen, die beiden haben einen 22-jährigen Sohn. Britta Guadatiello war unter anderem für das Dominikus-Ringeisen-Werk, die Krumbacher Sparkasse und die Firma Faist tätig. Zuletzt war sie in der Verwaltung der kunststoffverarbeitenden Firma ihres Mannes beschäftigt. In der Freizeit ist sie gerne mit ihrem Hund unterwegs. Auch das gemeinsame Hobby steht für den besonderen "Brückenschlag" zwischen Beate Nauert und Britta Guadatiello im Krumbacher Redaktionssekretariat.