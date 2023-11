So hat das Gedicht "Todesfuge" die Erinnerung an den Holocaust geprägt

Literaturwissenschaftler Thomas Sparr referiert im Mittelschwäbischen Heimatmuseum über den Beitrag von Paul Celans „Todesfuge“ zur deutschen Erinnerungskultur.

Lyrik spricht nur ein vergleichsweise kleines Publikum an, die Wirkungsmöglichkeiten eines Lyrikers sind begrenzt. Das Gedicht „Todesfuge“ von Paul Celan zählt zu den seltenen Ausnahmen. Über dieses Gedicht, seine Entstehung und seine phänomenale Rolle für die deutsche Erinnerungskultur sprach der Literaturwissenschaftler Thomas Sparr im Mittelschwäbischen Heimatmuseum.

Ein voluminöses Buch hat er zur „Todesfuge“ verfasst und ihm den Untertitel „Biographie eines Gedichts“ gegeben. Kein anderes Gedicht habe einen solchen Bekanntheitsgrad erlangt, erklärte Sparr. Allein die Formulierung „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, im Gedicht mehrfach wiederholt, wurde immer wieder benutzt, beispielsweise als Titel für einen Dokumentarfilm über die Verfolgung und Ermordung europäischer Juden, als Titel für eine TV-Serie, als Titel für einen Vortrag über den Philosophen Martin Heidegger, als Liedtitel der Hamburger Punk-Band „Slime“.

Das Gedicht habe die Erinnerungskultur an den Holocaust entscheidend mitgeprägt, meinte Thomas Sparr. Es sei zu einem Schlüsseltext für die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert geworden. Insofern sei die Aussage von Paul Celan aus einem Interview kurz vor seinem Tod, seine Gedichte schreibe er als „Entwürfe kommender Erinnerungen“ zutreffend.

Erstaunlich scheint es heute, dass die „Todesfuge“ zunächst auf Ablehnung und Missverständnis stieß. Geschrieben hatte Paul Celan das Gedicht entweder Ende 1944 in seiner Heimatstadt Czernowitz oder 1945 in Bukarest. Als er es 1952 bei einem Treffen der Gruppe 47 im Ostseebad Niendorf vortrug, erntete er nur Kopfschütteln. Seine Enttäuschung saß tief.

Das Gedicht "Die Todesfuge" des Lyrikers Paul Celan (1920 bis 1970) war Thema beim Krumbacher Literaturherbst. Foto: Willi Antonowitz/dpa

Celan weigerte sich fortan, das Gedicht öffentlich zu rezitieren, auch noch, als es längst berühmt geworden war. Einzig zu einer Schallplattenaufnahme im Jahr 1958 las er es, und dieses Tondokument spielte Thomas Sparr dem Publikum zu Beginn seines Referats vor. Immerhin, bei dieser Tagung in Niendorf entdeckte ihn ein Lektor der Deutschen Verlagsanstalt (DVA) und lud ihn nach Stuttgart ein. Das war für den Dichter ein entscheidender Schritt, denn noch im gleichen Jahr publizierte der Verlag „Mohn und Gedächtnis“, den ersten in Deutschland verlegten Gedichtband Paul Celans.

Celan war einer der zentralen Repräsentanten der deutschsprachigen Lyrik

Der Autor, obwohl er in Paris lebte und arbeitete, wurde einem der zentralen Repräsentanten der deutschsprachigen Lyrik der Nachkriegsjahrzehnte. Er bekam viele Preise, war, so Thomas Sparr, 1966 für den Literatur-Nobelpreis im Gespräch. Zum Ruhm aber hatte er ein zwiespältiges Verhältnis. Als Autor wollte er gehört und gelesen werden. Doch seine Lyrik diente ihm zugleich zur Verarbeitung seines Lebensschicksals als Jude: Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 kamen seine Eltern in ein Arbeitslager, er selbst musste Zwangsarbeit unter rumänischer Aufsicht leisten.

Der Vater starb 1942 im Lager an Typhus, die Mutter ein Jahr später durch einen Genickschuss. Celans Lyrik, absichtlich in deutscher Sprache verfasst, war dem Autor „Beschwörung der Sprache, die er mit den Eltern geteilt hatte“, so Sparr. Einen aus persönlicher Verzweiflung entstandenen Text schließlich als ein Massenprodukt zu erfahren, abgedruckt in Anthologien und Schulbüchern, gleichsam Pflichtlektüre im Deutschunterricht der gymnasialen Oberstufe, war eine schmerzliche Erfahrung.

Celans Leben endete tragisch, die genauen Umstände seines Todes wurden nie vollständig geklärt. Sein Leichnam wurde am 1. Mai 1970 bei Courbevoie in der Seine gefunden. Möglicherweise hatte er sich am 20. April 1970 zehn Kilometer stromaufwärts am Pont Mirabeau in Paris in den Fluss gestürzt.

Thomas Sparr sprach bei der Veranstaltung frei

Thomas Sparr las nicht aus seinem Buch vor. Er sprach frei, stellte für die zirka 25 Besucher dieser Literaturherbstveranstaltung das Gedicht und seine Bedeutung vor, diskutierte mit dem Publikum über den Klang und die Metaphorik des Gedichts, über die Plagiatvorwürfe gegen Celan und Übersetzungsprobleme. Aus seinem Buch vorlesen wollte er nicht. Potenziellen Lesern solle nichts vorweggenommen werden, antwortete er auf eine Anfrage aus dem Publikum. Rund die Hälfte der Teilnehmer an der Lesung, die das Gedicht noch nicht kannten, führte Sparr in literarisches Neuland. Die andere Hälfte hätte sich eine Vertiefung an der einen oder anderen Stelle gewünscht, wie sie das voluminöse Buch wohl auch zu bieten hat.