Krumbach

18:30 Uhr

So hat der scheidende Chefarzt die Krumbacher Klinik geprägt

Plus Nach über 22 Jahren als Chefarzt in der Kreisklinik in Krumbach übergibt Dr. Siegfried Wagner an Dr. Manfred Herr. Welche Bilanz Wagner zieht.

Von Peter Bauer

„Ich war beim Wagner“: Wenn sich jemand in der Krumbacher Kreisklinik beispielsweise eine neue Hüfte einsetzen ließ, das waren diese Worte eine Art besonderes Gütesiegel. Über 22 Jahre lang hat Dr. Siegfried Wagner als Chefarzt den Bereich Chirurgie in der Krumbacher Kreisklinik geprägt. Jetzt wurde der 62-Jährige offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Dr. Manfred Herr, 48, der zuletzt in leitender ärztlicher Position in der Klinik Biberach tätig war.

