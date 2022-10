Krumbach

So hat sich der Krumbacher Tierarzt beim „Doppelt kocht besser“ geschlagen

Plus Der Tierarzt Stephan Dieckmann machte mit seiner Frau Anita bei einer Fernseh-Kochshow mit. Der Mann stand am Herd, aber seine Frau lief heißer als er.

Die Familie Dieckmann war sicher ebenso gespannt auf die Ausstrahlung der Kochshow am frühen Donnertagabend wie ihre Freunde und Bekannten. Anita und Stephan Dieckmann hatten in der Kochshow „Doppelt kocht besser“ mitgemacht und mussten wie zwei weitere Paare einen Heringssalat auf Bratkartoffelscheiben zaubern. Dabei wurde das Rezept exakt vorgegeben, allerdings nur einmal und mündlich an die Person, die aus dem Off den kochenden Partner anleiten musste. Dabei sollte das Gericht am Ende auch optisch dem vorgegebenen Musterstück gleichen. Keine leichte Aufgabe, doch das neue Format zielt nicht so sehr auf Wettbewerb und Sieger ab, sondern auf Unterhaltung.

