So hat sich die Krumbacher Einwohnerzahl entwickelt

Der statistische Jahresbericht für das Jahr 2022 wird im Stadtrat vorgelegt.

Mit großem Interesse blätterten die Krumbacher Stadträte im Jahresbericht 2022. Eine Besonderheit darin ist, dass in der Stadt Krumbach exakt zum Jahreswechsel 14.000 Einwohner registriert waren. In Krumbach leben insgesamt 2593 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus 99 Ländern.

Stadtrat Jochen Schwarzmann ( CSU) dankte in diesem Zusammenhang allen ehrenamtlichen Helfern, die sich hier im Bereich der Integration engagieren. Festgehalten ist zudem, dass im Krumbacher Standesamt im letzten Jahr 188 Kirchenaustritte (Vorjahr 85) zu verzeichnen waren. Dies und viele andere Themen, wie zum Beispiel zum Gewerbewesen, zu den Stadtwerken, zur Bücherei oder zum Stadtwald sind in dem Bericht enthalten. Dieter Behrends (CSU) merkte an, dass in Krumbach nicht Wohnungen, sondern bezahlbarer Wohnraum fehle.

Schwimmunterricht: Dieter Behrends teilte mit, dass der Förderverein Freibad Krumbach mit Unterstützung der Firma Liebl Gartenbau Lernhilfen für Schwimmübungen, wie zum Beispiel Schwimmreifen, zur Verfügung stellt. Gerade für Schulen, die Schwimmunterricht anbieten oder auch Kinder, die nicht schwimmen können, sei dies eine willkommene Hilfe im Schwimmunterricht.

Feuerwehrkommandant: Daniel Strobel wurde als Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Attenhausen bestätigt. (dje)

