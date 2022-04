So hilft der Lions Club Mittelschwaben in der Region und weltweit

Unterstützt werden Ukraine-Flüchtlinge, aber auch Kinder in der Region und die Renovierung einer Kirche. Was der heimische Lions Club Mittelschwaben leistet.

Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in der Region, die Folgen des Krieges nicht absehbar: Es ist ein Thema, das auch die Mitglieder des Lions Clubs Mittelschwaben sehr bewegt: "Nothilfe Ukraine": 13.500 Euro wurden jetzt aus den Reihen des heimischen Clubs für diese Aktion gespendet. Unterstützt wurden in den vergangenen Monaten aber auch wichtige heimische Projekte wie beispielsweise die Renovierung der Apostelkirche in Krumbach.

Die Corona-Krise erschwert die Aktivitäten vieler Vereine und Organisationen. Zusammenkünfte hätten auch beim Lions Club Mittelschwaben bis zuletzt nur in eingeschränkter Form stattfinden können, berichten Lions-Schatzmeister Peter Henzler und Gerhard Holbach, Vorsitzender des zugehörigen Lions-Hilfswerks Mittelschwaben, im Gespräch mit unserer Redaktion. Umso mehr freuen sie sich, dass es auch während der Corona-Krise zahlreiche Aktivitäten des Clubs gab.

Peter Henzler (Lions-Schatzmeister, links) und Gerhard Holbach (Vorsitzender des Lions-Hilfswerks Mittelschwaben) berichteten im Gespräch mit unserer Redaktion über die Aktivitäten des Lions-Clubs Mittelschwaben. Foto: Peter Bauer

Hilfe für die Ukraine: Das ist derzeit für viele Lions Clubs in Deutschland ein zentrales Anliegen. Koordiniert wird sie über die Lions-Stiftung in Wiesbaden. "Vonseiten der Stiftung wird alles unternommen, um die Hilfe zielgenau an die Flüchtlinge weiterzugeben, beziehungsweise Organisationen zu unterstützen, die selbstlos ihre Hilfe anbieten", schreibt Jürgen Korschinsky, District-Governor für den Bereich Bayern-Süd. Bislang seien rund 2,1 Millionen Euro an Spenden bei der Stiftung in Wiesbaden eingegangen und davon etwa 920.000 Euro verteilt worden. In seinem Schreiben an Gerhard Holbach würdigt Korschinsky die "überragende Spendenbereitschaft" des Lions Clubs Mittelschwaben. Holbach und Henzler heben hervor, dass bei der Lions-Stiftung keine Verwaltungskosten anfallen würden. So sei gewährleistet, dass alle gespendeten Beträge in voller Höhe bei den Bedürftigen ankommen.

Aktueller Präsident des Lions Clubs Mittelschwaben ist Herbert Haas (Gasthaus und Hotel Kachelofen), Stadtrat und vielen auch bekannt als Organisator der Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz".

Gastwirt Herbert Haas ist aktuell Präsident des Lions Clubs Mittelschwaben. Foto: Andreas Langer

Der Lions Club Mittelschwaben wurde im Jahr 1969 gegründet. Erster Präsident war der damalige Krumbacher Landrat Karl Graf. Im Laufe der Jahre hatte der Lions Club Mittelschwaben einiges auf die Beine gestellt. Wiederholt wurden Ausflüge mit Senioren des BRK-Seniorenzentrums Krumbach, des AWO-Seniorenheims Krumbach und von Stadlerstift/Kreisaltenheim Thannhausen organisiert. Es gab hochkarätige Lions-Konzerte, Büchermärkte und die Aktion Faschingskrapfen. So manches wurde durch die Corona-Krise eingeschränkt. Bei der Faschingskrapfen-Aktion sei durch den Krapfen-Verkauf aber wieder ein Erlös von 7500 Euro zusammengekommen, teilen Henzler und Holbach mit.

Lesen Sie dazu auch

Die Lions Clubs zählen weltweit über 1,4 Millionen Mitglieder in über 200 Ländern. Initiator der Lions-Bewegung war im Jahr 1917 der aus Chicago stammende Versicherungsunternehmer Melvin Jones. In Deutschland sind es etwa 1580 Clubs mit rund 52.000 Mitgliedern. Lions Clubs gibt es in Deutschland seit 1951.

Was der Leitgedanke der Lions-Arbeit ist

Das Wort Lions ist über einen langen Zeitraum zu einem Synonym für Hilfe geworden. "We serve" (wir dienen) ist das Motto der Lions. Völkerverständigung, Toleranz, Humanität und Bildung sind zentrale Leitmotive der Lions-Arbeit. Nicht zuletzt mit Blick auf die zugespitzte Weltlage sei die Tätigkeit der Lions Clubs wichtiger denn je, sagen Holbach und Henzler.

Bei der Zusammensetzung der jeweiligen Club-Vorstände gibt es eine Mischung aus Rotation und Konstanz. Jährlich wechselt der Präsident. Immer wieder haben Angehörige des Clubs betont, dass sich diese Rotation bewährt habe. Gut sei es, gegenseitig von verschiedenen Erfahrungen zu profitieren und sich im Vorstand auszutauschen.

Internationale und lokale Aktionen werden vom Lions Club unterstützt

Bei seinen Hilfsprojekten legen die Lions Clubs Wert darauf, dass sowohl weltweit als auch national, regional und lokal geholfen wird. Dies zeigt auch ein Blick auf die aktuelle Liste des heimischen Lions Clubs. Unterstützung (2000 Euro gab es beispielsweise für ein Projekt gegen die Armut in Nepal, aber auch für den Verein "Liebe sei Tat" (2000 Euro) in Thannhausen (er hilft Menschen, die in Not geraten sind). Unterstützt wurde die Renovierung der Krumbacher Apostelkirche (4000 Euro). Hilfe gab es unter anderem auch für den Kinderschutzbund Krumbach (2000 Euro) und den Förderverein Kinderzentrum Krumbach (500 Euro für neue Spielgeräte im Kinderzentrumsgarten). Ferner war der Club auch mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe an der Ahr aktiv (Spenden in einer Gesamthöhe von 5000 Euro). Insgesamt kam im Jahr 2021 nach Auskunft von Gerhard Holbach eine Summe von rund 30.000 Euro zusammen. Die Verwaltung des Spendenbereichs ist traditionell die Aufgabe des Lions-Hilfswerks Mittelschwaben.

Henzler und Holbach freuen sich, dass sich in schwieriger Zeit auch die Mitgliederzahl gut entwickelt habe. Einige seien neu hinzugekommen, aktuell seien es 49 Mitglieder (in der Regel aus Krumbach und Thannhausen). Im Jahr 2020 waren es 40 Mitglieder. Alle Möglichkeiten ausschöpfen, menschliche Not zu lindern: Dies bleibe, so Holbach und Henzler, weiterhin die zentrale Aufgabe des Lions Clubs Mittelschwaben.