Krumbach

18:45 Uhr

So hilft die Kartei der Not Menschen in der Region

Häufig werden von der Kartei der Not auch Menschen mit Behinderung unterstützt. Die Kartei der Not legte jetzt ihre Bilanz für das Jahr 2021 vor.

Plus Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, wurden auch im Jahr 2021 intensiv von der Kartei der Not unterstützt. Oft gibt es Hilfe für Menschen mit schweren Krankheiten.

Von Peter Bauer

Die 65-jährige Erika leidet an einer kompletten Lähmung von Armen und Beinen. Den Kontakt zur Außenwelt hält sie mithilfe eines Sprachcomputers, der mit einem Laptop vernetzt ist. Als der zehn Jahre alte Laptop seinen Dienst komplett versagt, erhält die in einem Wohnheim intensiv betreute Erika Hilfe von der Kartei der Not. Es ist eine Hilfe, die exemplarisch für die Arbeit der Kartei der Not steht. Auch im vergangenen Jahr unterstützte das Hilfswerk unserer Zeitung in der Region Mittelschwaben wieder zahlreiche Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen