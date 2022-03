Krumbach

vor 17 Min.

So hilft Johannes Fischer Menschen in Krumbach durch den "Pflegedschungel"

Plus Der in der Kranken- und Altenpflege erfahrene Johannes Fischer berät einmal monatlich. Die Erfahrungen seiner Kindheit sind für ihn ein besonderer Antrieb.

Von Marc Hettich

Ein Junge liegt mit Diabetes im Krankenhaus. Zum Trost schenkt ihm die Mutter einen Gameboy. Er spielt eifrig, scheitert aber immer an der selben Stelle. Sein lautstarkes Schimpfen lockt die Nachtschwester an. Der Junge erklärt, er könne unmöglich einschlafen, ohne das Level zu meistern. Die Schwester nimmt kurzerhand den Gameboy und spielt die Szene in zwei Minuten durch. Der Junge von damals sollte später einmal selbst Pfleger werden. Es ist Johannes Fischer, der jetzt Menschen im Krumbacher Bürgerhaus berät.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .