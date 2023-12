Der Krumbacher Erwin Vollerthun lebt Versöhnung und Verständigung

Plus Seit vielen Jahren ist der Krumbacher Erwin Vollerthun ein „Brückenbauer“ zwischen Deutschland und Polen, zwischen Krumbach und Elbing. Was er jetzt hofft.

Erwin Vollerthun lebt Verständigung. Deutschland und Polen, Krumbach und Elbing mit Umgebung – er hat zwei Heimatländer und -regionen. Für den Krumbacher ist das etwas Selbstverständliches. Die Ehrungen, die er im Laufe der Jahre für seine ehrenamtliche Arbeit erhalten hat, bringen treffend zum Ausdruck, worum es dem 69-Jährigen geht: „Brückenbauer“ (Auszeichnung der SPD-Fraktion 2018 im Bayerischen Landtag), „Europäischer Bürgerpreis“ des EU-Parlaments 2016, „Philanthrop des Jahres 2014“ (Stiftung Elbing). Und erst jüngst durfte er die Westpreußen-Spange in Silber der Westpreußischen Gesellschaft entgegennehmen.

Beeindruckend, die Liste seiner Auszeichnungen, die hier nur unvollständig aufgezählt sind. Versöhnung und Verständigung stehen bei ihm im Mittelpunkt, aber auch eine klare Positionierung. Erwin Vollerthun schafft es, Gegenwart mit Vergangenheit zu verknüpfen.