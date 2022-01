Krumbach

So lebte es sich in Krumbach vor mehr als 200 Jahren

Plus Eine Statistik aus dem Jahr 1802 gibt Einblicke in das Leben von einst. Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude in Krumbach waren gut in Schuss.

Von Manfred Keller

Von jeher lässt sich über den Wert statistischer Erhebungen, Grafiken und Tabellen trefflich diskutieren. Einen informativen Gehalt haben sie allemal. Und ein durchaus unterhaltsamer Charakter kann Aufzeichnungen und Beschreibungen attestiert werden, die als Spiegelbild der Geschichte in Berichten und Aufsätzen festgeschrieben sind. Unter diesem Blickwinkel darf der (Rück-)Blick in die "historisch-statistische Beschreibung" der damals noch vorderösterreichischen Herrschaft Krumbach-Hürben aus dem Jahr 1802 verstanden werden. Auszugsweise wird darin über den "Zustand der Unterthanen" vor gut 200 Jahren berichtet, gleichwohl über Alltagssorgen und (auch) "Seuchen"-Probleme.

