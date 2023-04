So lernen Krumbacher Schüler schon heute die Technologie von morgen

Im Rahmen einer Partnerschaft besucht das Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium die Tech-Firma Xitaso in Augsburg und nimmt Roboter unter die Lupe.

Die Förderung des Nachwuchses – und das von Beginn an – ist enorm wichtig. Deshalb hat der Wahlkurs Robotik von Lehrer Gerhard Dempf des Simpert-Kraemer-Gymnasiums aus Krumbach die Firma Xitaso am Hauptstandort in Augsburg Anfang April besucht. So konnten die Schülerinnen und Schüler die erworbene Theorie mit der Praxis verbinden und interessante Einblicke gewinnen, wie an dem Thema Robotik im Unternehmen gearbeitet wird.

Robotik ist Teil des Unterrichts am Krumbacher SKG

Neben einem Evobot, einem Roboter, der mittels Sensorik seine Umgebung wahrnimmt, konnten die Jugendlichen auch einen sogenannten Cobot, einen Roboterarm, selbst programmieren. Ziel war es, dass der Roboterarm eine Bewegungsabfolge mithilfe eines Würfels abbildet. Am meisten Begeisterung hat das letzte Praxisbeispiel, ein Telebot, bei den Schülerinnen und Schülern ausgelöst. Dieser Roboter kann dank einer Kamera und eines Tablets die physische Teilnahme von Personen, die andernorts sind, ersetzen.

Xitaso-Mitarbeiter Dominik Spaun sagte zum Schulbesuch bei der Firma, die auch einen Standort in Krumbach hat: „Wir hatten einen spannenden Vormittag und freuen uns immer sehr, wenn wir junge Menschen für Technologie begeistern können. Solche Schulpartnerschaften sind für uns sehr wichtig, um den Nachwuchs bestmöglich an die immer komplexer werdende Technologie heranzuführen. Außerdem dürfen wir bald schon einen Schülerpraktikanten an unserem Standort in Krumbach begrüßen.“

Die Förderung des Nachwuchses sei der Firma Xitaso ein großes Anliegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Das sehe man auch an vielen weiteren Initiativen, wie unter anderem der Funktion als Patenunternehmen für den Augsburger Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ seit 2021. Auch hier nimmt das SKG Krumbach regelmäßig sehr erfolgreich mit mehreren Projekten teil. (AZ)

