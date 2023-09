Krumbach

So lief der Start bei der Mittelschwabenschau KRU

Plus Organisator Hans-Peter Ziegler würdigt die KRU als "Ausstellung des Optimismus und der Tatkraft". Was in den kommenden Tagen geboten ist.

"Einzigartige Leistungsschau" und das "vielleicht bedeutendste Ereignis des Jahres in der Region": Allein diese viel zitierten Stichworte lassen ahnen, wie wichtig die KRU für Krumbach und den gesamten Landkreis Günzburg ist. Am Samstagvormittag wurde sie im Gastrozelt offiziell eröffnet. Bei angenehmem Herbstwetter gab es für die KRU einen "Start nach Maß". Bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober präsentierten sich auf der KRU rund 110 Aussteller.

Maßgeblicher Organisator der KRU ist Hans-Peter Ziegler, Vorsitzender des Krumbacher Gewerbe- und Handelsvereins. Über viele Monate hinweg hat er die Ausstellung bis ins kleinste Element vorbereitet. Zuletzt sei es so gewesen, dass er mehr oder weniger "jede Nacht" von der KRU geträumt habe. Am Samstagmorgen sei ihm gegen 4.30 Uhr eingefallen, dass für den Wachdienst noch ein Detail zu klären ist. All das lässt ahnen, was für ein Kraftakt die Organisation einer solchen Ausstellung ist.

