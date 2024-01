So lief die Krumbacher Bauern-Kinderdemo vor dem Hürbener Wasserschloss

Plus Viele Minitraktoren waren mit politischen Botschaften bestückt. Die Veranstalter betonen, dass es ihnen nicht um eine "Instrumentalisierung" der Kinder geht.

Auf Papa bin ich stolz, nur nicht auf Olaf Scholz - zwar humorvoll formuliert, bekundet das krakelig geschriebene Plakat doch eine eindeutige Botschaft. Die allgemeine Unzufriedenheit ist auf der Kinderdemo in Krumbach deutlich zu spüren. Statt der angemeldeten 20 Menschen versammeln sich am Montagnachmittag mehr als 200 Kinder und Erwachsene vor dem Hürbener Wasserschloss. Laut pfeifend und mit allerhand Miniaturgefährt demonstrieren die Kinder, die Karl-Mantel-Straße ist für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Vor dem Hürbener Wasserschloss reihen sich auf Bierbankgarnituren Semmeln, Wienerle, Töpfe mit Spätzle und allerhand Getränke. Eine ganze Reihe von Kindern steht interessiert vor einem Anhänger mit zwei Kälbern, der Rest des Nachwuchses umrundet den Schlossvorplatz. Obwohl es einige mehr an Menschen sind als angemeldet, macht die anwesende Polizei einen entspannten Eindruck. Doch unter der Oberfläche brodelt es.