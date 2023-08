So möchte Krumbach den Wildwuchs an Werbung eindämmen

Plus Aussehen, Größe, Standort: Der Krumbacher Bauausschuss möchte Regeln für Werbung im Ort festlegen. Doch so manche Frage muss noch geklärt werden.

Das Thema lag den Krumbacher Kommunalpolitikerinnen und -politikern wiederholt schwer im Magen. Wie ist es möglich, konkrete Regeln für Anzahl, Aussehen, Größe und Standort von Werbetafeln, Leuchtreklamen und Ähnlichem zu finden? Die Stadt möchte es mit einer Satzung versuchen. Eine erste Diskussion gab es jetzt im Bauausschuss. Schnell wurde dabei deutlich, dass noch manche Detailfrage zu klären sein wird.

Stefan Schlosser vom Krumbacher Stadtbauamt stellte im Ausschuss erste Grundzüge einer möglichen Werbeanlagensatzung für die Stadt vor. Sie könne eine "Handhabe gegen einen Wildwuchs bei der Werbung" sein. Die Satzung schaffe für die Stadt eine rechtliche Grundlage für ihre Entscheidungen. In der Vergangenheit hatte die Stadt wiederholt Werbeanlagen abgelehnt, vom Landratsamt gab es dann oftmals die nachträgliche Genehmigung.