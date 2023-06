Krumbach

So möchte Krumbach Menschen fürs Radeln begeistern

Mehr Menschen fürs Radeln in Krumbach begeistern: Das ist das Ziel von Birgit Baumann, die in der Stadtverwaltung die Stadtradeln-Aktion betreut.

Plus Was die Stadt Krumbach bei der Aktion Stadtradeln plant und welche Impulse dies für die Verkehrsentwicklung in der Stadt bringen könnte.

"Eine solche Zahl gibt zu denken", kommentierte seinerzeit Verkehrsplaner Robert Ulzhöfer. In Krumbach nutzen offenbar rund sechs Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer für Strecken bis 500 Metern Länge ihr Auto. Das Rad als Alternative? Da gibt es offensichtlich noch eine Menge Luft nach oben. Mit der erstmaligen Teilnahme an der Aktion Stadtradeln möchte Krumbach hier einen wichtigen Schritt vorankommen. Birgit Baumann, bei der Stadt zuständig für diese Aktion, erläutert, wie den Krumbacherinnen und Krumbachern mehr Freunde am Radeln vermittelt werden soll.

Krumbach radelfreundlicher machen: Das ist ein zentrales Thema für ein neues Verkehrskonzept, an dem die Stadt seit dem Jahr 2018 arbeitet. Doch wie kann Radelfreundlichkeit konkret verbessert werden und wie können Menschen "fürs Rad" begeistert werden? Maßgeblich darum geht es in der neuen Aktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

