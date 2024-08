So richtet sich Medi-Pro nach dem Hochwasser neu aus

Das Juni-Hochwasser ist „Geschichte“ - und doch ist es bei vielen nach wie vor auf eine beklemmende Weise präsent. Auch in der Krumbacher Innenstadt spüren viele anhaltend die Folgen, Geschäfte und Betriebe wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen war beispielsweise auch Medi-Pro, der bekannte Krumbacher Anbieter für medizinische Produkte. Schwere Schäden gab es in der Filiale in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße 8. Wie Hermann Mayer berichtet, werde die seit dem Hochwasser geschlossene Filiale nicht wieder geöffnet. Ersatzweise genutzt würden jetzt Räumlichkeiten im Bereich des Erwin-Bosch-Rings 16.

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermann Mayer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis