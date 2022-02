Krumbach

So setzt Krumbach ein Zeichen gegen die Straßenkriminalität

Die Sicherheitswacht ist in Krumbach seit Ende 2010 aktiv, in Thannhausen seit dem Jahr 2016.

Plus Illegal entsorgter Müll, Lärm, Vandalismus: Das Einsatzgebiet der Sicherheitswacht ist vielfältig. Was die Helfer der Polizei in Krumbach und Thannhausen leisten.

Von Peter Bauer

Beifall im Stadtrat: Das ist ohne Frage ein großes Kompliment für die Krumbacher Sicherheitswacht. Seit rund elf Jahren sind die Helferinnen und Helfer der Polizei in Krumbach unterwegs, unter anderem im Krumbacher Stadtpark. Straßenkriminalität durch ihre Präsenz verhindern: Das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Sicherheitswacht. Im Stadtrat gab es Einblicke in ihre Erfahrungen.

