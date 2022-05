So weit ist Krumbach mit der E-Mobilität

Plus Elektroantriebe für Fahrzeuge werden immer beliebter. Für sie braucht es eine Ladeinfrastruktur. Wie es damit in Krumbach aussieht und wo neue Säulen entstehen.

Zwei neue E-Ladestationen für Kraftfahrzeuge in Krumbach: Dazu fällte der Bauausschuss der Stadt Krumbach zuletzt den Beschluss, den öffentlichen Grund hierfür dem privaten Investor der Firma Präg in Kempten gratis zur Verfügung zu stellen.