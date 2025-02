So stark wird das Krumbacher Hallenbad genutzt

Etwa drei Wochen sind vergangen, seitdem das Krumbacher Hallenbad geöffnet hat. Die Pause, in der dort nicht geschwommen, getaucht, gespielt und gesprungen werden konnte, war beträchtlich. Knapp fünf Jahre waren es für die Öffentlichkeit geschlossen. Beinahe drei Jahre für die Schülerinnen und Schüler der Krumbacher Real- und Mittelschule. Nun ist das Bad wieder für alle uneingeschränkt zugänglich.

Die Nachfrage für das Krumbacher Hallenbad ist aktuell hoch. Der Blick auf die Besucherzahlen bestätigt das. Laut Werkleiter Martin Strobel nutzten im Durchschnitt 140 bis 150 Gäste das Hallenbad seit der Wiedereröffnung täglich – an Wochenenden etwas mehr, unter der Woche etwas weniger. Im Vergleich dazu waren es vor der Schließung im Durchschnitt etwa 100 Personen pro Tag. Das bedeutet, dass aktuell mehr Besucherinnen und Besucher kommen als früher.

Fehlendes Hallenbad bereitete der Wasserwacht Probleme

Auch bei der Krumbacher Wasserwacht ist die Freude groß. „Wir sind wahnsinnig glücklich, dass wir wieder hineindürfen“, sagt der Vorsitzende Alexander Mayer. Die Wasserwacht sei vom Tag der Wiedereröffnung an jeden Samstagabend im Hallenbad gewesen. „Es war richtig wichtig für uns, dass wir dort wieder trainieren können“, erklärt Mayer. Denn das Fehlen einer benutzbaren Schwimmhalle in Krumbach habe sichtliche Auswirkungen auf die Jugend der Wasserwacht gehabt. Einerseits sei die Zahl der Mitglieder zurückgegangen. Andererseits habe das Schwimmniveau, vor allem bei den Jüngsten, durch die fehlenden Trainingseinheiten nachgelassen.

Für effektives Training ist „das Hallenbad Hauptdreh- und Angelpunkt“, sagt der Vorsitzende der Wasserwacht. Denn der Hauptausbildungsbetrieb der Jugend finde im Hallenbad statt. Die Schwimmhalle in der Talstraße ist laut Mayer dafür durch die Wassertiefe von 3,80 Metern und einem 25-Meter-Becken eine „1A-Anlage“. Jetzt befinde sich die Jugend wieder aktiv im Training. Bereits am ersten Tag seien sehr viele trotz der spontanen Wiedereröffnung am ersten Abend erschienen. „Es haben alle gewartet, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Alexander Mayer.

Auch Schwimmkurse sind in Planung im Krumbacher Hallenbad

Es gab von der Wasserwacht in der Zwischenzeit andere Schwimmangebote, um den Vereinsbetrieb aufrecht zu erhalten. Mayer beschreibt, dass es zuerst Einheiten im der Gymnasiumschwimmhalle gab, die jedoch ebenfalls geschlossen werden musste. Anschließend wich man nach Ursberg und vereinzelt auf das Nautilla in Illertissen aus. Doch für beides musste man bezahlen. Dieses Angebot wurde deshalb und wegen des erhöhten Fahraufwands weniger gut angenommen. Ohne ein eigenes Hallenbad in Krumbach „trocknet so ein Verein einfach aus“, sagt Mayer.

Auch Schwimmkurse seien von den Ausbildern der Wasserwacht aktuell in Planung, schildert der Vorsitzende. Diese fanden jedoch normalerweise in der Schwimmhalle des Gymnasiums statt. Diese sei aufgrund des auf verschiedene Wassertiefen verstellbaren Hubbodens perfekt für das Lernen geeignet, erklärt Mayer. Wie genau und wann Schwimmkurse im Bad in der Talstraße umgesetzt werden können, ist noch offen.

In der Mittelschule Krumbach gibt es wieder Schwimmunterricht

Die Krumbacher Mittelschule nutzt das Hallenbad ebenfalls bereits wieder. Als man von der Eröffnung erfahren habe, gab es eine kurze Vorlaufphase, in der die Schwimmfertigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler abgefragt wurden, beschreibt Rektorin Marion Vega die Situation. Anschließend konnten die ersten Klassen wieder in das Hallenbad. Seitdem das Bad vor knapp drei Jahren geschlossen werden musste, gab es kein Schwimmen mehr in der Mittelschule. Sowohl Lehrer, als auch Schüler würden sich nun freuen, dass es endlich wieder losgeht, sagt Marion Vega.

Das Hallenbad in Krumbach ist für Schülerinnen und Schüler wichtig

Schwimmunterricht finde in der Regel im 14-tägigen Rhythmus statt. Aktuell gebe es jedoch noch zu wenige Sportlehrerinnen und -lehrer, die den nötigen Schwimmschein besäßen. Ohne die zusätzliche Qualifikation dürfen diese keinen Schwimmunterricht abhalten. Deshalb sei ein geregelter Rhythmus für alle Klassen noch nicht vollständig möglich.

Rektorin Vega beschreibt, dass es jedoch wichtig sei, das Hallenbad wieder nutzen zu können. Aus Spaßgründen, aber auch um die Grundfertigkeiten des Schwimmens zu wiederholen und zu verbessern. Es gebe jüngere und auch ältere Schülerinnen und Schüler, die Probleme mit dem Schwimmen hätten, sagt Vega. Kinder und Jugendliche, die noch gar nicht schwimmen können, dürfen aktuell jedoch noch nicht ins Wasser. Da das Nichtschwimmerbecken direkt in den Schwimmerbereich übergeht und nur durch eine Schwimmleine getrennt wird, sei es Vega zufolge aktuell mit einer Lehrkraft zu risikoreich. Für Nichtschwimmer gebe es gerade die Überlegung, im kommenden Schuljahr eine AG anzubieten, damit diese dort das Schwimmen erlernen könnten.