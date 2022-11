So stellt sich die Stadt Krumbach auf einen Notfall ein

Plus Welche Rolle das Rathaus in der Nattenhauser Straße spielt und wie die Stadt die Versorgung mit Strom und Gas einschätzt.

Wie kann sich die Stadt Krumbach auf die aktuelle Krise einstellen? Die Stadtverwaltung hat dieses Thema jetzt konkretisiert. Das Konzept sieht für Notfälle einen "Leuchtturm" im Rathaus als Anlaufstelle für die Bevölkerung vor. "Die vorgesehenen Notrufmeldestellen werden in den Feuerwehrgerätehäusern eingerichtet", heißt es im Konzept der Stadtverwaltung. Ferner ist zu lesen: "Die Stadtverwaltung schlägt hinsichtlich der Weihnachtsbeleuchtung zusätzlich vor, im Jahr 2022 lediglich den Marktplatz einschließlich Karl-Mantel-Straße zu beleuchten. Zudem sollen "wie gehabt in allen Stadtteilen die Weihnachtsbäume beleuchtet werden."