So viele illegale Arbeiter vermittelte die Zeitarbeitsfirma an Borgers Süd

Links das Autoneum-Werk (ehemals Borgers) in Ellzee, rechts im Bild die Beamten bei der Ermittlungsarbeit im Krumbacher Stadtsaal am Mittwoch.

Plus Der Autoneum-Konzern äußert sich zum Großeinsatz der Polizei in Krumbach und Ellzee. Rund 140 Zeitarbeiter sind dort angestellt, einige wurden am Mittwoch vernommen.

Rund zwei Dutzend Privatwohnungen und Firmen im Landkreis Günzburg und dem Unterallgäu sind am Mittwoch in einer konzertierten Aktion durchsucht worden. Der Hintergrund: Fünf Hauptbeschuldigte aus der Ukraine und Rumänien sowie eine Frau mit kasachischen Wurzeln sollen Arbeitskräfte aus dem Ausland rekrutiert und diesen gefälschte EU-Ausweise beschafft haben. Somit konnten die Personen, vorwiegend aus Osteuropa, mithilfe der falschen Pässe in Deutschland illegal arbeiten. Unter anderem in den beiden ehemaligen Borgers-Werken in Krumbach und Ellzee, die zur Firma Autoneum gehören. Zur Erinnerung: Autoneum, Markt- und Technologieführer für Akustik- und Wärmemanagement für Fahrzeuge mit Sitz in Winterthur in der Schweiz, hatte Anfang des Jahres das insolvente Borgers-Unternehmen, mit den Standorten in Bayern gekauft.

In Ellzee und Krumbach rückte die Polizei am Mittwoch mit jeweils rund zehn Mannschaftswagen an, Ein- und Ausgänge der Betriebe wurden abgeriegelt, zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrolliert und durchsucht.

