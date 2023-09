Krumbach

18:00 Uhr

So war die Badesaison 2023 im südlichen Landkreis Günzburg

Plus Das Krumbacher Freibad öffnet am Freitag heuer zum letzten Mal. Wie die Saison am Oberrieder Weiher verlief und warum das Thannhauser Naturfreibad geschlossen blieb.

Von Luca Lübeck

An schwülen Sommertagen gab es zuletzt für viele nur einen Ausweg, um die hohen Temperaturen erträglich zu machen: Baden. Laut Markus Strobel von den Stadtwerken Krumbach, die das Krumbacher Freibad betreiben, war die Badesaison bisher sehr zufriedenstellend. Er rechnet damit, dass heuer die Marke von 90.000 Besucherinnen und Besuchern überschritten wird. „Unser Bad ist schön und attraktiv. Es hat eine große Schwimm- und Badefläche und eine gute Gastronomie. Eigentlich ist für jeden etwas dabei.“ Wer heuer noch einmal im Freibad schwimmen gehen möchte, sollte sich jedoch beeilen: Am Freitag, 22. September, ist letzter Badetag. Grund für die Schließung sind die dann zu erwartenden nächtlichen Temperaturen von unter zehn Grad Celsius, die das Wasser zu sehr abkühlen.

Sturmschaden und Ärger mit Smartphone-Eltern

Strobel blickt positiv auf die Saison zurück. Wie berichtet, wurden heuer erstmals seit elf Jahren die Gebühren erhöht. Dadurch sei dieses Jahr das umsatzstärkste Jahr, das es jemals gegeben habe. Trotzdem verlief das Krumbacher Freibad-Jahr nicht ganz reibungslos. Im Juli hatte das Bad wegen eines Sturms für zwei Tage keine Gäste begrüßen können. Die Schäden haben allerdings fast nur die Baumbestände getroffen, sodass keine größeren Renovierungen nötig waren und das Freibad schon bald wieder risikofrei genutzt werden konnte.

