Krumbach

18:00 Uhr

So werden in Krumbach Menschen zusammengeführt

Plus Melissa Kopp und Marc Hettich erklären, was Jugendpflege und Quartiersmanagement in einer Zeit massiver gesellschaftlicher Veränderungen für die Stadt leisten.

Menschen aller Generationen und unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen, das Miteinander fördern: Dies sind wesentliche Aufgaben von Quartiersmanagement (Marc Hettich) und Jugendpflege (Melissa Kopp) in Krumbach. Im Stadtrat stellten sie nun zentrale Bereiche ihrer Arbeit vor.

Menschen zusammenführen: Dafür stand zuletzt das Projekt "Sommer im Stadtgarten" mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen von Konzerten bis hin zu einem Seniorennachmittag oder einem Schachturnier. Das Quartiersmanagement um Marc Hettich sorgte für die nötige Infrastruktur wie Küchenzeile oder Sanitärcontainer und koordinierte das Zusammenwirken mit Veranstaltern und Vereinen. 2024 wird die Reihe wieder stattfinden.

