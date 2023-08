So wird der Verkehr an einer neuralgischen Krumbacher Kreuzung geregelt

Im Bereich der Kreuzung der Babenhauser Straße mit der Südstraße wird im Januar eine feste Dosierungsanlage eingerichtet. Lange Rückstaus sollen verhindert werden.

Die Kreuzung der Babenhauser Straße ( B300) mit der Südstraße ist mit Blick auf den Verkehrsfluss in Krumbach bekanntlich eine Art heikler Punkt. So wurde in diesem Bereich in den vergangenen zwei Wochen eine Dosierungsanlage getestet.

In der ersten Woche wurden die auf der Babenhauser Straße provisorisch aufgebauten Ampeln in der Nachmittagsspitze zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr aktiviert. In der zweiten Woche des Testbetriebs wurden die beiden synchron laufenden Ampeln zusätzlich auch zur Hauptverkehrszeit am Morgen zwischen 06:45 Uhr und 08:15 Uhr eingeschaltet, schreibt das Staatliche Bauamt in seiner Mitteilung

Es gibt einen langen Rückstau in der Südstraße

In den Hauptverkehrszeiten kommt es an der Kreuzung zu einem zeitweise langen Rückstau in der Südstraße (Kreisstraße GZ 7) der teilweise bis über die Kreuzung Südstraße/Mindelheimer Straße hinausreicht. Durch die Dosierungsanlage wurde der Verkehr auf der Bundesstraße phasenweise angehalten, sodass in den entstehenden Zeitlücken der Verkehr von der Südstraße abfließen konnte. Der Rückstau reduzierte sich dadurch deutlich, da pro Rotphase bis zu sieben Fahrzeuge ausfahren konnten, teilt das Staatliche Bauamt mit.

Die Verantwortlichen sehen eine deutliche Verbesserung

Während des Testversuchs wurde der Verkehr von den zuständigen Stellen vor Ort sowie durch eine anonymisierende Verkehrskamera beobachtet. Von allen zuständigen Stellen, der Polizeiinspektion Krumbach, der Stadt Krumbach und dem Staatlichen Bauamt Krumbach, konnte dabei eine deutliche Verbesserung des Verkehrsablaufs festgestellt werden. Nun wurde entschieden, an dieser neuralgischen Kreuzung eine feste Dosierungsanlage zu errichten.

Diese soll im kommenden Jahr realisiert werden. Hierbei werden sowohl Induktionsschleifen in der Kreisstraße als auch in der Bundesstraße eingebaut, damit die Dosierungsanlage verkehrsabhängig und nur bei Bedarf schaltet. (AZ)

