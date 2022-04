So wird die Krumbacher Gemüsewiese zum Gemeinschaftserlebnis

Welche Aktionen das Krumbacher Quartiersmanagement plant. Am Sonntag, 24. April, soll es einen geselligen Auftakt geben.

Mitten in der Innenstadt hat sich die Krumbacher Gemüsewiese als Gemeinschaftsgarten richtig gut etabliert. Nicht nur für Gärtnerinnen und Gärtner ist es ein beliebter Treffpunkt, die Gemüsewiese wird gerne als Ort zum Verweilen oder für die Mittagspause genutzt.

In den letzten beiden Jahren war das gemeinsame Gärtnern leider aufgrund der Corona-Bestimmungen nur bedingt möglich, doch in diesem Jahr möchten sich das Quartiersmanagement und die Jugendpflege wieder an eine kleine Auftaktveranstaltung zum Beginn des Gartenjahrs wagen – denn gemeinsam macht es einfach mehr Spaß. So ist für den Sonntag, 24. April, ein geselliger Gemüsewiesenauftakt geplant.

Eine Pflanzentauschbörse ist wieder geplant

Von 14 bis 17 Uhr wird bei dem „Gemüsewiese-Fest“ für Groß und Klein etwas geboten sein. Geplant ist, wie schon in den vergangenen Jahren, eine Pflanzentauschbörse. Dann heißt es wieder „Zeigt her Eure Pflänzchen!“. Nach einer erfolgreichen Anzucht hat man doch oftmals mehr Jungpflanzen zu Hause als Platz zur Verfügung.

Hier soll die Pflanzentauschbörse Abhilfe schaffen: Übrige Pflänzchen können mitgenommen und gerne gegen andere Sorten getauscht werden. Und wer weiß – vielleicht lernt man etwas ganz Neues für den eigenen Garten und später auch Gaumen kennen!

Es gibt auch was für die kleinen Gäste auf der Krumbacher Gemüsewiese

Neben der Pflanzentauschbörse, wird es am 24. April auch noch etwas für die kleinen Gäste der Gemüsewiese geben. Die Jugendpflege startet mit der Geschichtenerzählerin Tine Mehls einen Bohnenwachswettbewerb! Nachdem das Märchen „Jack und die Bohnenranke“ erzählt wurde, können die Kinder echte Zauberbohnen entdecken und nach einer Einführung in die Geheimnisse des Bohnenwachstums darf jedes Kind seine eigene Zauberbohne einpflanzen. Dies ist dann der Startschuss für Krumbachs ersten Bohnenwachswettbewerb! Die Bohnen werden nämlich wachsen und wachsen und im Sommer (Termin wird noch bekannt gegeben) werden sie vermessen und prämiert. Es gewinnt natürlich die höchste Bohne der Stadt! Wer am Bohnenwachswettbewerb teilnehmen möchte, sollte sich um 15 Uhr auf der Gemüsewiese einfinden.

Möglichkeit zum Basteln, Gestalten und Austoben gibt es auf der Gemüsewiese an diesem Tag auf jeden Fall! Jeder ist hierzu herzlich eingeladen und darf gerne die eigene Picknickdecke und Snacks mitbringen. Sollte es am Sonntag, 24. April, mit dem guten Wetter nicht klappen, so ist der Sonntag, 15. Mai, als Ausweichtermin geplant. (AZ)