So wurde das ÜWK vom Stromversorger zum modernen Energieunternehmen

Das ÜWK in der Bahnhofstraße in einer historischen Aufnahme mit dem Pferdefuhrwerk der Spedition Georg Drappeldrey.

Plus Vor 100 Jahren wurde das Krumbacher Überlandwerk gegründet. Wann in Krumbach erstmals Straßenlampen leuchteten und wie sich die Stromnutzung verändert hat.

Von Peter Bauer

Ein Brot, das nach Strom schmeckt? Der Mensch der Gegenwart nimmt eine solche Befürchtung wohl mit Erheiterung zur Kenntnis. Aber als Strom noch neu war, hielt sich dieses Gerücht mit einer bemerkenswerten Hartnäckigkeit. Elektrischer Strom – das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts für so manchen nicht mit Fortschritt, sondern mit Ängsten und bisweilen seltsamen Vorstellungen verbunden. Doch schon bald war Strom aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. In Krumbach ist diese Entwicklung maßgeblich mit der Geschichte des Überlandwerks (ÜWK) verbunden. Dieses kann jetzt ein besonderes Jubiläum feiern: Vor 100 Jahren, am 7. April 1924, wurde das ÜWK als selbstständige Gesellschaft gegründet. Bis heute ist das ÜWK als Stromversorger für die Region zwischen Babenhausen und Neuburg in einer besonderen Weise mit der Stadt Krumbach verbunden.

Die Nutzung der Wasserkraft: Anfänge lassen sich im mittelschwäbischen Raum bis ins Jahr 1675 zurückverfolgen. Schon damals gab es an der Günz in Breitenthal ein Sägewerk sowie eine Mühle. Mit solchen Anlagen Strom erzeugen? Ende des 19. Jahrhunderts ist die Technik dafür "reif". Im Raum Mittelschwaben ist der Anfang der Stromerzeugung intensiv mit einem Ingenieur aus München verbunden. 1897 kauft Erwin Bubeck, der in München das Ingenieurbüro für elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung besitzt, die Mühle samt Sägewerk in Breitenthal.

