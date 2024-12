Sonne blendet: Zusammenstoß im Kreisverkehr in Krumbach

4000 Euro Schaden sind entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen am nördlichen Ortseingang von Krumbach. Laut Polizei war gegen 9.55 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto auf der B 16 von Ichenhausen kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Zeitgleich war ein Mann mit seinem Lastwagen auf der Hans-Lingl-Straße in Richtung Westen unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr befand sich der Lastwagen bereits im Kreisverkehr. Die Autofahrerin rollte langsam auf den Kreisverkehr zu und erkannte den Lastwagen vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis