Sparkasse Schwaben-Bodensee präsentiert Vielfalt der Krumbacher Vereine in Ausstellung

Zur Eröffnung der Krumbacher Festwoche am Freitag, 30. August, gibt es in der Sparkasse Schwaben-Bodensee am Krumbacher Marktplatz eine Ausstellung zu sehen. Unter dem Titel „Nah an ihrem Engagement – Gemeinsam stark für Krumbach“ wird bis zum Freitag, 13. September, während der Öffnungszeiten über das Vereinsleben verschiedener Vereine informiert.

Die Ausstellung zum Beginn der Krumbacher Festwoche feiert 50. Jubiläum.

Die Ausstellungstradition bei der Krumbacher Festwoche begann bei der Sparkasse im Jahr 1974 mit der Ausstellung „Musikinstrumente und Südtiroler Trachtenausstellung anlässlich des 1. Europäischen Musikfests“. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Ausstellung in der Sparkasse gibt es in diesem Jahr die Ausstellung für alle Krumbacher Vereine. Ihre Eröffnung wird am Freitag, 30. August, um 18 Uhr der erste Programmpunkt der Krumbacher Festwoche sein. Mit dabei sind Sparkassen-Vorstandsmitglied Andreas Steinbacher, Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer und Vorstand des Musikvereins Tobias Ehrmann.

Folgende Vereine sind in Ausstellungsbeiträgen zu sehen: Musikverein 1816 Krumbach, TSV Nieder- und Hohenraunau, Diakonieverein Krumbach, Deutscher Alpenverein Sektion Krumbach, Spielmanns- und Fanfarenzug Krumbach, BSC Hohenraunau, SV Aletshausen, Cantemus-Chor Krumbach, TSC 2010 Krumbach, Heimatverein Krumbach, Freiwillige Feuerwehr Krumbach (Schwaben), Fischereiverein Krumbach und Umgebung und die BRK Wasserwacht Ortsgruppe Krumbach.

Wir bieten den Vereinen dabei eine Plattform, um ihre Werte, Vereinsaktivitäten, Jugendarbeit und aktuelle Vereinsprojekte vorzustellen und somit die kulturelle Vielfalt in Krumbach zu repräsentieren.

Begleitet wird die Ausstellung von einem Spendenmarathon über die Spendenplattform „WirWunder“. Das Krumbacher Vereinsleben sei etwas ganz Besonderes und solle deshalb speziell gewürdigt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. Im Zeitraum von 30. August bis 8. September sammeln die teilnehmenden Vereine über die Plattform Spenden für ihre Herzensprojekte. Im Anschluss verteilt die Sparkasse Schwaben-Bodensee 10.000 Euro auf alle Projekte. Der Betrag wird proportional zum Anteil des Vereins am Gesamtspendenbetrag gemessen. (AZ mit adö)