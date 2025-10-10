Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Krumbach: SPD Krumbach ehrt langjährige Mitglieder

Krumbach

SPD Krumbach ehrt langjährige Mitglieder

Ehrungen für 25-,50- und 60-jährige Mitgliedschaft.
Von Michael Tews für SPD Ortsverein Krumbach
    • |
    • |
    • |
    SPD ehrt langjährige Mitglieder. Das Foto zeigt von links Christoph Schmid MdB, Brigitte Brandt und Achim Fißl, Bürgermeisterkandidat.
    SPD ehrt langjährige Mitglieder. Das Foto zeigt von links Christoph Schmid MdB, Brigitte Brandt und Achim Fißl, Bürgermeisterkandidat. Foto: SPD Krumbach

    Bei der SPD-Nominierungsversammlung im Gasthof Mundig wurden Brigitte Brandt (Waltenhausen), Klaus Hofmeister (München) und Alfons Schier (Krumbach) für 25-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Christoph Schmid, Bundestagsabgeordneter, leitete nach seiner Rede, bei der er aktuelle Einblicke in die Arbeit im Bundestag und seinen Ausschüssen gab, über zur Ehrung. Gemeinsam mit dem nominierte Bürgermeisterkandidaten Achim Fißl überreichten sie der anwesenden Brigitte Brandt eine silberne Anstecknadel und eine Dankurkunde, die sie voller Freude entgegennahm.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden