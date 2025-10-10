SPD Krumbach ehrt langjährige Mitglieder

Bei der SPD-Nominierungsversammlung im Gasthof Mundig wurden Brigitte Brandt (Waltenhausen), Klaus Hofmeister (München) und Alfons Schier (Krumbach) für 25-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt. Christoph Schmid, Bundestagsabgeordneter, leitete nach seiner Rede, bei der er aktuelle Einblicke in die Arbeit im Bundestag und seinen Ausschüssen gab, über zur Ehrung. Gemeinsam mit dem nominierte Bürgermeisterkandidaten Achim Fißl überreichten sie der anwesenden Brigitte Brandt eine silberne Anstecknadel und eine Dankurkunde, die sie voller Freude entgegennahm.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!