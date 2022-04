Krumbach

vor 4 Min.

Spitzensportler begeistern Krumbacher Schüler mit einer besonderen Botschaft

Plus Drei „Rollis“ lassen die Jugendlichen am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach ganz praktisch im Rollstuhl die Perspektive eines Menschen mit Behinderung erfahren.

Von Manuela Rapp

Plötzlich ging alles ganz schnell – und das, nachdem der Besuch wegen der Corona-Pandemie schon mehrfach verschoben worden war. Kein Problem für das Simpert-Kraemer-Gymnasium: „Wir sind flexibel“, schmunzelt Organisatorin Nicole Pfeiffer. Schließlich handelt es sich um besondere Gäste, auf die in Krumbach so lange gewartet wurde: André Bienek, Marcel Schmidt und Roman Wenzel sind Mitglieder der „T Elxleben in Thüringen, die in der ersten Rollstuhlbasketball-Bundesliga spielen. Ihr Gastspiel wurde für Schülerinnen und Schüler des Krumbacher Gymnasiums zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Und Ihr Kommen nach Krumbach war schwabenweit etwas ganz Besonderes.

