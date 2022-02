Sportzentrum, Kinderhort, Straßensanierung: Das sind Krumbachs "große Brocken"

Plus Für dem Neubau des Sportzentrums zeichnet sich ein Zeitplan ab. Welche weiteren Projekte Krumbach in nächster Zeit plant und wie sie finanziert werden sollen.

Neubau der Grundschule und des Kinderhorts, Sanierung der Danziger Straße - und natürlich Neubau des Sportzentrums: Die Stadt Krumbach hat sich für die kommenden Jahre bekanntlich einiges vorgenommen. Sichtbar wird dies in den Zahlen des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2022, den Kämmerer Hubert Bühler jetzt im Stadtrat erläuterte. Das Sportzentrum war nur am Rand ein Thema. Doch beim Blick auf die Zahlen zeichnet sich ein möglicher Zeitplan für das Mammutprojekt ab.