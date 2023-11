Spurwechsel mit Unfallfolgen

In Krumbach wechselt eine Fahrerin die Spur. Das führt zu einem Zusammenstoß.

Ein Spurwechsel mit Folgen: Am Dienstagvormittag befuhr eine Pkw-Fahrerin die Krumbacher Bahnhofstraße in südliche Richtung und ordnete sich an einer Ampel auf die Linksabbiegerspur ein. Da sie jedoch geradeaus fahren wollte, wechselte sie mit ihrem Pkw die Fahrspur und übersah dabei einen anderen Pkw, der sich auf der Geradeausspur befand. Es folgte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem die jeweiligen Fahrer unverletzt blieben, wie die Polizei mitteilte. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)