Stadt Krumbach warnt Gewerbetreibende

Offenbar werden Gewerbetreibende mit einer Masche abgezockt. Wie sie Gebührenfallen vermeiden können, berichtet die Stadt Krumbach.

Eine Warnung vor kostenpflichtigen Anbietern bei Gewerbemeldungen im Bereich der Stadt spricht die Stadt Krumbach aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bürgerbüros haben in der jüngsten Zeit vermehrt bemerkt, dass Bürgerinnen und Bürger über kostenpflichtige Drittanbieter ihre Gewerbemeldungen an die Stadt Krumbach übermitteln. Diese Anbieter verlangen für die Übermittlung der Gewerbemeldung eine Gebühr.

Diese falle zusätzlich zu den regulären Verwaltungskosten gemäß dem geltenden Gebührenkatalog des Bürgerbüros an. Darum weist die Stadtverwaltung ausdrücklich darauf hin, dass diese Firmen nicht im Auftrag der Stadt Krumbach agieren. Über die Online-Dienste auf der Startseite der städtischen Homepage unter www.krumbach.de können die Gewerbemeldungen kostenfrei übermittelt werden. Es fallen hierbei nur die regulären Verwaltungsgebühren für die jeweilige Gewerbemeldung an, die Übermittlung der Gewerbemeldung ist jedoch kostenfrei. Daher bittet die Stadt Krumbach Bürgerinnen und Bürger diese Möglichkeit zu nutzen, oder die Gewerbemeldung bei einer persönlichen Vorsprache zu erledigen. Hierzu können Wunschtermine einfach und unkompliziert online unter www.krumbach.de im Bereich Online-Terminvereinbarung, oder telefonisch unter 08282 902-0 vereinbart werden. Die aktuelle Gebührenübersicht über die Leistungen im Bereich des Bürgerbüros, ist ebenfalls in den Online-Diensten auf der Homepage der Stadt Krumbach unter dem Thema Online-Dienste abrufbar. (AZ)