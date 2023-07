Krumbach

"Starke Frauen - Starke Worte": Politikerinnen diskutieren in Krumbach

Frauen waren lange wenig sichtbar in der Politik. Auch heute sind sie in den Machtzentren in der Unterzahl. Was in Krumbach diskutiert wurde.

Es waren Männer, die lange Zeit allein darüber entschieden, welche Gesetze erlassen, wo Schulen gebaut - überhaupt: Welche Entscheidungen getroffen wurden. Professorin Ursula Männle, ehemalige Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, kann sich noch genau erinnern, wie es war, eine von wenigen Frauen in der Politik zu sein. Über diese Erfahrung sprach sie im Cinestar in Krumbach. Die Hanns-Seidel-Stiftung hatte zu einem Filmabend und zur anschließenden Podiumsdiskussion geladen: "Starke Frauen - Starke Worte" - so der Titel der Veranstaltung. Mit auf der Bühne waren die frühere bayerische Familienministerin Carolina Trautner und Jenny Schack, Landtagskandidatin der CSU. Sie griffen auf, was der Film „Die Unbeugsamen" eindrücklich darstellte: „Frauen hatten andere gesellschaftlich zugeschriebene Aufgaben, weniger Netzwerke". "Frauen haben einen anderen Blick auf die Dinge" Auch heute sei es keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen in die Politik gingen und dort auch blieben. Carolina Trautner, die als gelernte Apothekerin erst spät in die Politik ging, ergänzte, dass derzeit sogar ein Rückgang zu verzeichnen sei: "Dabei ist es so wichtig, dass die Gesellschaft von allen repräsentiert wird. Wir haben andere Themen, oft einen anderen Blick auf Dinge". Aus dem Publikum wurde angemerkt, dass es wichtig sei, dass Frauen und Männer sich nicht gegeneinander stellten, sondern vielmehr miteinander Politik machen sollten. Jenny Schack, die als Journalistin viele Jahre Politik begleitet hatte, konnte allerdings festhalten, dass es gerade in der letzten Zeit immer besser gelänge, Frauen für die Übernahme politischer Verantwortung zu begeistern. Insgesamt war sich das Podium einig: Eine ausgewogene Geschlechterverteilung in der Politik ist notwendig, um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. Wenn auch mit kleinen Schritten. So schließt dann auch das Buch zum Film: "Männer fürchten kleine Schritte, Frauen wagen sie." (AZ)

