Starke Frauen zeigen im März in Krumbach, was sie drauf haben

Sie lächeln allesamt vom in Rosa und Grün gehaltenen Plakat. 18 Frauen aus Krumbach und Umgebung. Sie stehen für die am 13. März beginnenden „Krumbacher Frauentage“. Im oberen Teil des Plakats abgebildet sind jene Frauen, die federführend bei einer der acht Veranstaltungen sind und im besten Wortsinn „ihre Frau stehen“ im (Geschäfts)-Leben in Krumbach. Sie stehen nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Sie und ihre tolle Arbeit zu zeigen, ist das Anliegen der Krumbacher Frauentage. Organisiert hat sie die Frauenunion unter der Führung von Vorsitzender Stefanie Birle (seit 2023 im Amt) und der langjährigen Vorsitzenden Marie-Luise Wank.

Die beiden sind neben anderen Vorstandsmitgliedern der Krumbacher Frauenunion im unteren Teil des Plakats abgebildet. Im Gespräch mit der Redaktion freuen sie sich, bereits zum fünften Mal die Krumbacher Frauentage auf die Beine gestellt zu haben. Erstmals gab es die Krumbacher Frauentage im Jahr 2010. Unter dem Motto „Frauen am Werk“ gibt es in der Woche der Frauentage acht Veranstaltungen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen, die Frauen, aber auch Männer, interessieren.

Wie Frauen ihre Finanzen selbst im griff haben können

Los geht es am Donnerstag, 13. März, mit der Auftaktveranstaltung über Finanzen. Prokuristin Sabine Turek von der Raiffeisenbank Schwaben Mitte referiert mit zwei Kolleginnen unter dem Titel „Finanzen sind auch weiblich“ über finanzielle Unabhängigkeit für Frauen mit anschließendem Imbiss im Vortrgsraum des Geldinstituts in der Luitpoldstrßae 2 in Krumbach.

Am Freitag, 14. März, folgt um 14 Uhr eine Modenschau im Krumbacher Modehaus Obermeier, organisiert von Brigitte Obermeier-Schober. Hier kann man sich für die kommende Frühlings- und Sommersaison modisch inspirieren lassen. Am selben Tag um 19 Uhr geht es im Vortrag von Ärztin Dr. Verena Schacherl um Einblicke in Naturheilverfahren in der Allgemeinarztpraxis. Vortragsort ist die Praxis der Hausärzte im Zentrum am Gesundheitsweg1 in Krumbach. Angesprochen werden Themen wie Ernährung, Bewegung, Darm-Immunsystem und Pflanzenheilkunde als Ergänzung zur allgemeinärztlichen Sprechstunde.

Am Samstag, 15. März, zeigen Friseurmeisterin Martina Unglert und Kosmetikerin Lena Dietmair um 13 Uhr in der Kirchenstraße im Geschäft Bellissima Schönheitstipps und -tricks. Unter dem Motto „Glow und Go“ kann man erleben, wie die eigene Schönheit unterstrichen werden und man dabei immer strahlen kann.

Jedes Mal bei den Frauentagen gab es bisher einen Film. Diesmal wird im Cinepark am Marktplatz 22a am Sonntag, 16. März, um 10 Uhr morgens der Streifen „Wunderschön“ von Karoline Herfurth gezeigt. Humorvoll und sensibel geht es darin um fünf Frauen im Spannungsfeld zwischen angekratztem Selbstbild und vermeintlich notwendiger Selbstoptimierung. Anschließend können Besucherinnen und Besucher ins Hotel Krumbach von Adeline und Ardiana Merditaij in die Karl-Mantel-Straße 13 zum Mittagessen schlendern.

Am Montag, 17. März, rücken Kinder und Jugendliche in den Blick. Hedi Fraas von der Schulleitung der Realschule Krumbach referiert darüber, wie es gelingen kann, Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu begleiten. Ein Leben ohne Smartphone ist für Heranwachsende unvorstellbar. Als Eltern den Überblick über die Aktivitäten der Sprösslinge im Internet zu behalten, fällt nicht leicht. Dieser Abend wird die eigene Medienkompetenz erweitern.

Unter dem Titel „Mental Load“ zeigt Ines Scharpf von der gleichnamigen Physiotherapiepraxis in der Mindelheimer Straße 69 am Dienstag, 18. März, was man als Frau tun kann, wenn das Familienmanagement und alles drumherum einmal zu viel wird. Die Care-Arbeit und viel der unsichtbaren Verantwortung wird immer noch vorwiegend von Frauen übernommen. Im Vortrag werden Wege aus der Überlastung und Maßnahmen zum Eigenschutz aufgezeigt.

Beschlossen werden die Krumbacher Frauentage am Mittwoch, 19. März, mit dem Thema „Der BH als Alltagsheld“ im Wäschegeschäft Profi Bra von Claudia Prommersberger-Fischer. Wie der richtige Büstenhalter Komfort, Gesundheit und Selbstbewusstsein verbinden kann, verrät die Geschäftsfrau ab 19 Uhr in der Bahnhofstraße 5.

Marie-Luise Wank und Stefanie Birle erklären, dass das Konzept der Veranstaltungen möglichst niederschwellig fürs Publikum gestaltet werden sollte. Daher ist für alle Veranstaltungen der Eintritt frei. nur fürs (selbst bezahlte) Mittagessen im Hotel Krumbach und „Glow & Go“ im Bellissima in Krumbach muss man sich anmelden aus Kapazitätsgründen. Flyer für die Veranstaltungen der Krumbacher Frauentage liegen in den Krumbacher Geschäften aus.