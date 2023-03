Starker Wind: Blumenregal kommt ins Rollen und beschädigt Auto

Der teils stürmische Wind hat in Krumbach ein Blumenregal ins Rollen gebracht. Ein geparktes Auto wurde dabei beschädigt.

Der starke Wind führte dazu, dass sich in Krumbach am Donnerstagnachmittag ein Verkaufsregal im Außenbereich eines Discounters am Erwin-Bosch-Ring selbständig machte. Das Blumenrollregal war nicht ausreichend gesichert und prallte deshalb gegen ein geparktes Auto. Da an dem Fahrzeug Kratzspuren auf der Motorhaube, am Kotflügel und an der Stoßstange entstanden sind, nimmt die Polizei einen Sachschaden im vierstelligen Bereich an. (AZ)