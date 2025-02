Statt gelieferter Teller unberechtigte Abbuchungen von Konto

Von einem Warenbetrug berichtet die Krumbacher Polizei. Demnach stieß eine Frau am 7. Januar im Internet auf eine Werbeanzeige und kaufte dort vier Teller. Sie überwies das Geld, doch die Ware wurde nicht geliefert. Zwischen dem 8. Januar und dem 13. Februar erfolgten weitere unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto. Der entstandene Vermögensschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei. (AZ)

Warenbetrug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abbuchung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis