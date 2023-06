Krumbach

Stefan Barcsay feiert seinen Abschied musikalisch

Stefan Barcsay gibt in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ein Konzert.

Am Sonntag, 2. Juli, findet in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach ein Konzert statt.

Nach 40-jähriger Tätigkeit an der Berufsfachschule für Musik möchte der Augsburger Gitarrist und Lehrer an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach Stefan Barcsay seinen Abschied musikalisch feiern. Er wird mit seinem ehemaligen Schüler Markus Kimmich, Tenor (nachdem leider krankheitsbedingt die Pianistin Barbara Mayer und die Sopranistin Monika Staszak ausfallen müssen), ein vielfältiges Programm gestalten. Die Musik, die Barcsay auswählte, ist meist für ihn geschrieben und zeigt einen repräsentativen Querschnitt seines Repertoires. Namen wie Johannes X. Schachtner, Münchner Komponist, Alois Bröder aus Darmstadt oder der junge Komponist Andrè Herteux aus Nürnberg sind darunter, ebenso wie zum Beispiel der Kubaner Daniel Toledo Guillen, der auch für Barcsay geschrieben hat. Das Konzert findet am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr im Konzertsaal der Berufsfachschule für Musik in Krumbach statt. Der Eintritt ist frei, die Spenden sind bestimmt für www.roma-kinderhilfe.de (AZ)

