Sterbebegleiterin Tinka Beller beim Literaturherbst in Krumbach

Tinka Beller versucht mit ihrem Buch und bei Autorenlesungen das Thema Tod und Sterben in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.

„Der Tod bringt uns das Leben nah“: Vom Geschenk und ganz besonderen Momenten des Abschiednehmens berichtet Tinka Beller in der von Vhs Krumbach in Kooperation mit der „Ökumenischen Hospizinitiative Krumbach und Umgebung“ ins aktuelle Literaturherbst-Programm eingebrachten Veranstaltung am Samstag, 23. September in der Aula der Mittelschule Krumbach; Beginn: 19 Uhr.

Tinka Beller erlebt immer wieder, wie nahe Emotionen wie Glück und Traurigkeit in der letzten Lebensphase beieinander liegen. Sie schildert in ihrem Buch und den Autorenlesungen voller Empathie und Herzlichkeit aus eigenen Erfahrungen und Erlebnissen die Besonderheiten von letzten Begegnungen, Wünschen von Sterbenden und dem Umgang mit Trauer und Trauernden. Tinka Beller möchte Mut machen, Tod und Sterben in das eigene Leben zu integrieren, und das Geschenk, das in dieser ganz besonderen Zeit liegt, anzunehmen.

Tinka Beller ist langjährige Sterbebegleiterin und Vorsitzende der Lübecker Hospizbewegung. Als Teilnehmerin von Podiumsdiskussionen oder Referentin versucht sie, die Themen „Tod und Sterben“ in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Der Vortragsabend ist eingebunden in das Jubiläumsprogramm „20 Jahre Ökumenische Hospizinitiative Krumbach“. Der Eintritt ist frei.