Stille wurde im Konzert der Berufsfachschule für Musik vielfältig erlebbar

Das kleine Streichorchester der Berufsfachschule für Musik in Krumbach (Leitung und Solovioline: Fabian Lichtl) interpretierte zwei Sätze aus der Sonate II von Georg Muffat, einer besonders farbenreichen barocken Musik beim Weihnachtskonzert. Schulleiter Thomas Frank begleitete am Cembalo.

Weihnachtskonzert der Berufsfachschule für Musik vereinte Einstimmung auf Weihnachten mit Einblicken in den Ausbildungsstand der Studierenden in Krumbach

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Das begriffliche Gegensatzpaar aus dem Mund von Diakon Rupert Scheule, der in Vertretung von Pfarrer Georg Schneider die Konzertbesucher in der Stadtpfarrkirche Maria Hilf begrüßte, ließ aufhorchen: „Soundtrack der Stille“. In der Tat, Musik kann zwar nicht still, nicht ohne Geräusch sein, doch wirken adventliche Konzerte wie Inseln der Ruhe und der Besinnung in der Brandung vorweihnachtlicher Betriebsamkeit. Von ungewöhnlich großer Vielfalt geprägt, die innere Einkehr im Advent zu gestalten, war das Weihnachtskonzert der Berufsfachschule für Musik Krumbach schon immer. Das erklärt seine Beliebtheit beim Publikum, dem zudem die Freude geschenkt wird zu erleben, wie junge Musiker den Stand ihres Könnens öffentlich präsentieren.

Musik thematisch an Christi Geburt angelehnt in Krumbach

Der erste Teil des Konzerts orientierte sich thematisch, klanglich und rhythmisch am Fest der Geburt des Erlösers. Fanfarenklänge und das „Wachet auf, ruft uns die Stimme“, vertraut aus der wohl bekanntesten Bach-Kantate, spielte das Blechbläserensemble eingangs als Mahnung, das Kommen Gottes nicht zu versäumen. Eine Huldigung an die Gottesmutter schloss sich an. Der große Chor interpretierte drei Marien-Gesänge. Besonders eindrucksvoll, wie beim „O Radix Jesse“ des lettischen Komponisten Rihards Dubra der zarte Klang sich gleichsam aus dem Nichts entwickelte, von Mal zu Mal anschwellend und höher steigend, eine musikalische Veranschaulichung, was sich aus dieser Wurzel entwickeln werde. Eine einschmeichelnde Melodie der ersten Geige, von der 2. Violine dicht eingewoben, unterfüttert vom warmen Ton der Viola: Die Cavatina aus dem Dvorak-Trio für zwei Geigen und Bratsche ist zwar keine Weihnachtsmusik, passte aber durch ihren wiegenden Gestus und seine Melodienseligkeit perfekt ins Programm. An ihr demonstrierten die drei Ausführenden ihr kammermusikalisches Feingefühl, nicht weniger die beiden Flöten in Verbindung mit der Harfe anschließend in einer Episode aus dem Oratorium „L’ Enfance du Christ“ („Die Kindheit Christi“) von Hector Berlioz. Auch hier das süße Gleiten und Wiegen der Musik wunderbar umgesetzt, die langen Melodiebögen elegant ausgekostet.

