Stimmige Verbindung verschiedener Stilrichtungen mit Susanne Rieger in Krumbach

Susanne Rieger und Herbert Deschler eröffneten das Krumbacher Kulturwochenende mit einem feinen Konzert. Und Sigurd Rakel agierte als Live-Akteur.

Mit einem schönen Sommerkonzert im Innenhof der Gärtnerei Kleber sorgten Sopranistin Susanne Rieger und ihr Begleiter Herbert Deschler (Piano, Sounddesign) für den gelungenen Auftakt des Krumbacher Kulturwochenendes. Es erfreuten sich etwa 300 Besucher an einem kurzweiligen Programm, das sich aus bekannten und weniger vertrauten Liedern aus Pop und Klassik sowie aus Eigenkompositionen zusammensetzte. Die anregende Verbindung verschiedener musikalischer Stilrichtungen, der sich das Duo seit einem Jahrzehnt widmet, erfuhr im stilvoll dekorierten Gärtnerei-Ambiente diesmal noch eine zusätzliche, buchstäblich malerische Note: Künstler Sigurd Rakel setzte während des Konzertes live auf der Bühne innerhalb von nur zwei Song-Längen, also in etwa sechs Minuten, das Gehörte in ein farbenfrohes Acryl-Gemälde um.

Sowohl Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer als auch Jochen Schwarzmann, Kulturbeauftragter der Stadt, freuten sich in ihren Grußworten, dass Kultur in der Stadt so gut angenommen werde. Die Vielfalt des Kulturlebens komme an diesem Wochenende bei 15 Veranstaltungen an 15 verschiedenen Orten zum Ausdruck.

Mit der Arie "Ebben? Ne andrò lontana" aus der eher selten gespielten Oper "La Wally" (1892; von Alfredo Catalani), die auf Wilhelmine von Hillerns Roman "Die Geier-Wally" basiert, eröffnete Susanne Rieger den 90-minütigen musikalischen Reigen. Beeindruckend meisterte sie das anspruchsvolle Musikstück, das bereits von Weltstars wie Maria Callas oder Renata Tebaldi interpretiert worden ist.

Es folgten ein stimmungsvoller Ausflug in die Musical-Welt ("Send in the Clowns" von Stephen Sondheim), die italienisch und englisch gesungene Ballade "The Prayer" (bekannt geworden durch die Duett-Version von Andrea Bocelli und Céline Dion) und Edith Piafs berühmtes Chanson "La vie en rose" (von 1945).

Ein Hit der Scorpions wurde neu interpretiert

Andere Akzente setzten Rieger und ihr versierter Instrumentalist Herbert Deschler mit dem Scorpions-Hit "Still Loving You". Diese Nummer der Hannoveraner Hardrock-Band überraschte durch die Kombination aus wohlklingender Frauenstimme und ausgeklügeltem Neu-Arrangement inklusive elektronischer Effekte mit neuen Nuancen.

Lesen Sie dazu auch

Das aktuelle Konzertprogramm von Susanne Rieger und Herbert Deschler ist schlicht und einfach "3" betitelt. "Es war eine schwierige Zeit wegen Corona", erinnerte sich die Sängerin an die Probleme im Zusammenhang mit diesem dritten Showprogramm, welches seinerzeit im Gewächshaus aufgenommen und als Benefizkonzert zugunsten der Krumbacher Tafel online gestellt wurde. Umso mehr war ihr die Freude darüber anzumerken, jetzt wieder ohne Beschränkungen auftreten zu können. Diese Freude wusste sie vor allem bei ihrer schönen, atmosphärisch stimmigen Eigenkomposition "Say", dem "Lieblingslied meiner Tochter", zu vermitteln, aber auch bei Antonín Dvoráks "Songs My Mother Taught Me" (1880), den Herbert Deschler in ein attraktives Pop-Arrangement eingekleidet hat. Makellos gestaltete das Duo auch die von der Sängerin getextete, beschwingte Nummer "I Feel Like a Volcano", den Song "No One Knows Who I Am" (2001; aus dem Musical "Jekyll & Hyde") und die romantische Bel canto-Arie "Una furtiva lagrima" (aus der Donizetti-Oper "L'elisir d'amore" von 1832).

Work in Progress: Susanne Rieger sang, und Sigurd Rakel schuf dazu - in nur sechs Minuten - ein Bild in seinem ureigenen Stil (zu sehen ist das Gesicht der Sängerin). Foto: Thomas Niedermair

"Mit diesem Konzert wollen wir auch wieder etwas Gutes tun", teilte die Sängerin dem Publikum mit, das daraufhin Musik und Malerei in ungewöhnlicher Wechselbeziehung erleben konnte: "Like an Angel Passing Through My Room", eine Abba-Ballade von 1981, und die Hirten-Arie "Bailèro" (1923; von Joseph Canteloube) waren die beiden, jeweils dreiminütigen Lieder, während derer der Krumbacher Künstler Sigurd Rakel auf der Bühne ein dazu passendes Acryl-Bild im dynamischen Action Painting-Stil entstehen ließ. Tatsächlich gelang es ihm, innerhalb von sechs Minuten ein Gemälde zu erschaffen, welches seine Vorliebe für die Farben Rot und Blau ebenso veranschaulichte wie seine spezifische Mischung aus abstrahieren und angedeuteter Gegenständlichkeit, in diesem Fall mittels des ins Bild integrierten Gesichtes der Sängerin. "Ich habe versucht, deine Bewegungen, den Rhythmus, das Burschikose an dir darzustellen, und abstrahiert, um das Wesentliche herauszuschälen", teilte Rakel mit. Bis zum nächsten Freitag, 21. Juli, 20 Uhr kann sein Kunstwerk über die Homepage von Susanne Rieger (www.susanne-rieger.de) ersteigert und käuflich erworben werden, wobei der Erlös dieser Auktion der Krumbacher Tafel zugutekommt.

Für ihr ansprechendes und abwechslungsreiches Programm wurden Susanne Rieger und Herbert Deschler mit lang anhaltendem Applaus des begeisterten Publikums belohnt und revanchierten sich ihrerseits mit einer Zugabe.