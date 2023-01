Stimmpower mit SingTonic und VocalCrash im Stadtsaal Krumbach

Die Ensembles SingTonic und VocalCrash geben am Mittwoch, 25. Februar, ein Doppelkonzert in Krumbach.

Musikfreunde aufgepasst: Am Samstag, 25. Februar, öffnet der Krumbacher Stadtsaal seine Türen für ein ganz besonderes Konzert. Erstmalig treffen zwei schwungvolle Gesangsensembles aufeinander, denen man die Begeisterung für die Musik nicht zur ansieht, sondern sie auch hört: "VocalCrash" und "SingTonic".

Eigentlich wurde VocalCrash im Jahr 2011 anlässlich einer Taufe als "Projektchor" gegründet und bestand ausschließlich aus Musikern des bekannten Blasorchesters Blech und Co. Michaela Zach, die damals als Sängerin bei Blech und Co. das Publikum begeisterte, übernahm die musikalische Leitung. Der Spaß bei den Proben und der überzeugende Auftritt machten Lust auf mehr. Schnell ergaben sich weitere Auftritte zu verschiedenen Anlässen, die wiederum unterschiedliche Repertoires erforderten. Erstmals tritt die Gruppe nun im Konzertformat vor das Publikum und wird den ersten Teil des Doppelkonzerts gestalten.

Leute von Blech und Co. entdeckten die Begeisterung fürs Singen

Um den Kern aus "Blech-und-Co.-lern" ergaben sich im Laufe der Jahre einige personelle Wechsel - der hohe musikalische Anspruch und die Begeisterung am Singen blieben jedoch unverändert. Die Besucher des Konzerts dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Reise quer durch die musikalischen Genres freuen: von Gospel über Musical bis Pop, mit Instrumentalbegleitung oder a cappella, alles ist dabei. Aber auch rockige Titel und gefühlvolle Balladen stehen auf dem Konzertprogramm.

Mit einer kleinen Besetzung wie VocalCrash die teilweise fünfstimmigen Arrangements zu singen, ist eine besondere Herausforderung. Dabei ist jede Stimme Solostimme - jeder Ton muss sitzen. Doch wenn am Ende der Proben alle Einzelstimmen perfekt aufeinander abgestimmt sind, entsteht ein Gesamtklang, der den Raum ausfüllt, der die Luft zum Knistern bringt und ein magisches Gefühl hinterlässt.

VocalCrash wird im Stadtsaal zu hören sein. Von links: Thomas Streicher, Bernadette Strobel, Ramona Dubowy, Michaela Zach, Alexandra Scheppach, Wolfgang Allstätter. Foto: Anja Wiesmiller

Im zweiten Teil des Konzerts wird das Ensemble SingTonic alle Register seines Könnens ziehen. SingTonic - die Grundzutat dieses spritzigen Cocktails ist Freude an der Musik. Hinzu kommen je ein großzügiger Schuss Enthusiasmus, Motivation und Begeisterung. Das alles gut durchgeschüttelt, garantiert einen unterhaltsamen und vielseitigen Abend.

Dieser ganz besondere Cocktail wird serviert von sechs jungen Musikerinnen und Musikern. Aufgewachsen in Schwaben, leben sie nun verstreut in ganz Süddeutschland. Die Musik führt sie jedoch immer wieder zurück in die Heimat. Anfang 2020 gründeten sie "SingTonic" und gaben ein paar kleinere Konzerte in Attenhausen bei Krumbach. Die begeisterte Resonanz des Publikums ermutigte sie, sich an schwierigere Arrangements zu wagen und die Zuhörer in die Lieder einzubeziehen. Außerdem begann die Gruppe erste selbst komponierte Lieder auf die Bühne zu bringen. Die Noten wurden ersetzt durch Choreografien. So entwickelte sich „SingTonic“ nach und nach zu einer Vocal-Pop-Band, die alleine oder in Gemeinschaftskonzerten mit bekannten Gruppen der Region das Publikum mit ihrer Begeisterung für Musik ansteckt. Nun fiebert "SingTonic" dem ersten Konzert im Stadtsaal in Krumbach entgegen und freut sich, zusammen mit VocalCrash ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) auf der Bühne stehen zu dürfen. Karten gibt es im Vorverkauf per E-Mail unter singtonic@gmx.net und an der Abendkasse. (AZ)