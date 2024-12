Stimmungsvoller Adventssonntag beim Munding Weihnachtsmarkt in Krumbach

Funkelnde Lichter und der Duft von Glühwein lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Sonntagabend zum Weihnachtsmarkt vor dem Gasthaus Munding. Der traditionelle Markt erfreut sich bei den Gästen großer Beliebtheit. Ein offenes Feuer sorgte für eine warme und gemütliche Stimmung. Der Weihnachtsmarkt ist fast ein familiärer Treffpunkt. Viele Menschen treffen sich dort mit Freunden, Familie und Bekannten. Sogar schon lange nicht gesehene Bekannte kommen wieder zusammen und verbringen den Advent in romantischer Atmosphäre an den kleinen Hütten im Biergartenbereich. Verschiedene Aussteller boten unter anderem handgefertigte Taschen und auch Schmuck an. Auch der Krumbacher Weltladen war wie jedes Jahr dabei und hatte eigene Geschenkideen im Gepäck.

Auch kulinarisch konnten die Gäste beim Munding-Weihnachtsmarkt in Krumbach sich locken lassen.

An den Stehtischen kann man gemeinsam mit Freunden seinen heißen, wärmenden Glühwein genießen. Für Gäste, die nicht stehen wollen, stehen Tische bereit, an denen sie Platz nehmen und sich so wohlfühlen können. Zur Stärkung gibt es Bratwurst, Schupfnudeln und für die „Süßen“ Crêpes. Im Hintergrund erklingen leise und dezent bekannte Weihnachtslieder. Der Weihnachtsmarkt holt die Besucher für eine kurze Zeit aus ihrem Alltag und katapultiert sie in die vorweihnachtliche Gefühlswelt.

Handgefertigtes zog das Interesse der Besucherinnen und Besucher beim Mundig-Weihnachtsmarkt auf sich. Foto: Elisabeth Schmid