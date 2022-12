Stimmungsvolles Adventskonzert in St. Michael

Die Musikgruppe Maybe gab ein besinnliches Adventskonzert und begeisterte die Zuhörer nach langer Pause. Doch auch besinnliche Töne wurden angestimmt.

Die Freude darüber, dass nach pandemiebedingter Pause erstmals seit 2019 wieder ein Adventskonzert stattfand, übertrug die ökumenische Musikgruppe Maybe unter dem Motto "Himmlische Botschaft, magischer Schein" mit einem beherzten Auftritt auch auf ihr zahlreich erschienenes Publikum in der Krumbacher Stadtpfarrkirche St. Michael. Im Mittelpunkt des Programms standen christliche Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern und die in ihnen zum Ausdruck kommende Freude auf die Geburt Jesu Christi, mit dessen Ankunft vor 2000 Jahren - kaum weniger als heute - eine große Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit verbunden war.

Mit "Wieder naht der heil'ge Stern" eröffnete die Gruppe unter der Leitung von Jürgen Groß die Konzertstunde. Im Zusammenspiel mit der Band demonstrierte der Chor hier wie auch bei den folgenden Liedern, dass er nach langer Pause wieder ein abwechslungsreiches Programm zeigen kann. Dem besinnlichen "Advent heißt stille sein" folgte mit "Once in Royal David's City" ein genauso stimmungsvolles englisches Weihnachtslied. In "Mary's Boy Child" kommt die Vorbereitung auf die Ankunft des Erlösers als die zentrale Weihnachtsbotschaft zur Geltung. Das italienische "Gesu Bambino" sang die Musikgruppe auf Englisch, es zählt zu den Klassikern unter den Weihnachtsliedern des 20. Jahrhunderts. Aber auch "Guard Him, Joseph" und "Peace, Peace, Be Still" gefielen.

Zwischen den Liedern trug Karin Hellmuth besinnliche Texte vor, die zum Nachdenken über den Kern der Weihnachtsbotschaft anregten. Die für das Adventskonzert gestaltete Grafik von Marianne Riß zeige einen Menschen, der sich zum Himmel wende und auf Erlösung hoffe. Wer in ausweglosen Situationen Jesus die Tür aufmache, der habe jeden Tag Heilige Nacht. Die Vorbereitung auf die Ankunft des Erlösers prägt auch das berühmte kirchliche Weihnachtslied "Es ist ein Ros entsprungen" aus dem 16. Jahrhundert.

Spenden für den Hospizverein und Ukrainische Waisenkinder

Ein weiterer Höhepunkt des Adventskonzerts war Hedwig Lachmanns Gedicht "Christnacht", das von Jürgen Groß vertont und um einen zusätzlichen Refrain ergänzt wurde. Dieser mündet in die Aussage "Himmlische Botschaft, magischer Schein verkündet den Menschen: Friede soll sein." Dass die Jüdin Hedwig Lachmann auch derartige Gedichte mit christlichem Inhalt gemacht hat, zeige, wie Chorleiter Groß hervorhob, dass sie ein integrierter Teil der Krumbacher Gemeinde gewesen sei. Der Aufforderung, bei diesem schönen Weihnachtslied mit Regionalbezug kräftig mitzusingen, kam das Konzertpublikum gerne nach.

Mit dem aus der heutigen Ukraine stammenden Weihnachtslied "Himmel und Erde von Jubel erklingen" und dem Song "Happy Christmas" demonstrierten Chor und Band ihre Solidarität mit der vom russischen Angriffskrieg geplagten Ukraine. Nach dem gemeinsamen Schlusslied, dem ursprünglich aus Frankreich stammenden Weihnachtslied "Haben Engel wir vernommen", entlud sich die Dankbarkeit des begeisterten Publikums für ein schön-besinnliches Adventskonzert in starkem und verdientem Applaus. Und passend zur Weihnachtsbotschaft kommen die nach dem Maybe-Konzert gesammelten Spenden dem Hospizverein Krumbach und den in Ursberg vom DRW aufgenommenen, behinderten ukrainischen Waisenkindern zugute.

