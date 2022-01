Krumbach

18:00 Uhr

So wird die Straße zwischen Deisenhausen und Ingstetten ausgebaut

Plus In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll die Staatsstraße 2019 zwischen Deisenhausen und Ingstetten ausgebaut werden. Was geplant ist, erklärt Regierungsbaumeister Henrik Vosdellen.

Von Manuela Rapp

Warum ist der Ausbau der Staatsstraße 2019 in diesem Bereich nötig geworden?



Henrik Vosdellen: Die Staatsstraße 2019 wird den Anforderungen aktuell nicht mehr gerecht. Sie ist veraltet. Es hat mehr Verkehr als früher, ihr Zustand wurde immer schlechter. Sowohl die Straßenbreite als auch die Linienführung entsprechen nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Die Staatsstraße 2019 ist ein wichtiger Zubringer zur Autobahn, nach Weißenhorn und nach Ulm/Neu-Ulm. Straßenbegleitend wird überdies auf der gesamten Länge von Deisenhausen bis Ingstetten ein Radweg angelegt. Der Ausbau der Strecke ist im 7. Ausbauplan für Staatsstraßen des Freistaats Bayern aus dem Jahr 2011 enthalten. Das Planfeststellungsverfahren zur Erlangung von Baurecht wurde im Dezember 2020 abgeschlossen.

