Straßensperrung der B300 in Krumbach dauert länger

Seit Mittwoch ist die B300 im Bereich der Babenhauser Straße gesperrt. Möglicherweise kann der Verkehr doch erst kommende Woche wieder fließen.

Völlig überraschend sind am Mittwochmorgen Autofahrerinnen und Autofahrer im Krumbacher Westen nicht mehr weitergekommen: Es waren Umleitungsschilder aufgestellt, die den Verkehr an der direkten Durchfahrt hinderten. Der Hintergrund der Sperrung dieser wichtigen Straße, der vorab jedoch nicht kommuniziert wurde: Ein Gas-Hausanschluss wurde gelegt. Dabei musste die Babenhauser Straße gequert und die Maßnahme in offener Bauweise ausgeführt werden, erklärte der Gebietsinspektor für den Landkreis Günzburg am Staatlichen Bauamt, Max Frank.

Die Vollsperrung der B300 in der Babenhauser Straße wurde bis Freitag, 4. November, beantragt. Es wurde dieser Termin in den Herbstferien gewählt, damit der Schulverkehr nicht beeinträchtigt werde, so ein Sprecher des Landratsamtes. Möglicherweise könnte es zu Beginn der kommenden Woche dennoch zu Behinderungen kommen.

Spätestens am Montag werden die letzten Arbeiten gemacht

Aufgrund von "Freilegung bzw. Abschaltung einer Stromleitung", hätten sich Verzögerungen ergeben. So teilt es die Firma Ludwig mit, die für die Verkehrssicherung zuständig ist.

Bis einschließlich Dienstag, 8. November, wurde nun die Verlängerung der Sperrung beantragt. Doch wenn alles gut läuft, dauert es doch nicht so lange. "Die Baufirma bemüht sich, am Freitag noch alles fertig zu stellen", so Frank vom Staatlichen Bauamt. Am Donnerstag habe die Baufirma noch bis halb acht Uhr abends gearbeitet. Ein Tag später konnte somit begonnen werden, die Asphaltschicht aufzutragen. Es handelt sich dabei um drei Lagen. "Es könnte sein, dass die letzte Deckschicht erst am Montag aufgebracht wird", sagt Frank weiter. Deswegen werde die Straße voraussichtlich am Wochenende noch gesperrt sein.