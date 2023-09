Stricken für Obdachlose: Ein weiterer Minimarkt für den guten Zweck

Der Verein Stricken für Obdachlose aus Münsterhausen eröffnet einen zweiten Minimarkt, diesmal in Krumbach. Wie sich etwa 60 Ehrenamtliche engagieren.

Seit etwa drei Jahren gibt es den Minimarkt des Vereins Stricken für Obdachlose in Münsterhausen, wo handgemachten Unikate gekauft werden. Der Erlös kommt der Wärmestube Augsburg zugute. Nun gibt es eine zweite Verkaufsstelle dieser Art in Krumbach: Vereinsmitglied Renate Luijben eröffnete einen weiteren Minimarkt in der Hedwig-Lachmann-Weg 26. Der Erlös der mit viel Liebe handgefertigten Strickwaren wird ebenfalls an die Wärmestube Augsburg gespendet.

Vereinsmitglied kauft Gartenhütte

Renate Luijben ist von Anfang an beim Hilfsprojekt dabei und strickt eifrig für die Obdachlosen beziehungsweise den Verkauf. Auch, wenn Stricken für Obdachlose regelmäßig auf den Märkten des Heimatmuseums Krumbach seine Waren zum Verkauf anbietet, hilft sie am Stand. Das macht ihr so viel Spaß, dass sie jetzt auf die Idee kam, selbst einen Minimarkt in ihrem Garten zu eröffnen: „Vielen Leuten aus der Krumbacher Gegend ist der Weg nach Münsterhausen vielleicht zu weit – jetzt können sie hierher zu mir kommen und die vielfältigen handgefertigten Unikate für den guten Zweck kaufen“, sagt sie. „Mit meiner ‚Zweigstelle‘ kann ich die Initiative nun noch besser unterstützen. Das macht mir sehr viel Freude.“ Um den Minimarkt genau nach dem Münsterhauser Vorbild einzurichten, hat Renate Luijben sogar extra eine hölzerne Gartenhütte gekauft und bei sich auf dem Grundstück aufgebaut.

Nicht nur warme Socken sind im Angebot, auch mit viel Liebe gestrickte Plüschtiere. Foto: Oliver Wolff

Kürzlich wurde der Minimarkt nun feierlich mit rund 30 Gästen eröffnet. Mit dabei war auch die Initiatorin von Stricken für Obdachlose, Alexandra Hager. Sie ist von so viel Engagement beeindruckt: „Ich freue mich sehr über Renates Idee und ihren Einsatz. Ich bin mir sicher, dass unser zweiter Minimarkt hier im Krumbacher Raum viele Interessierte anziehen wird – schließlich bemerken wir das große Interesse der Menschen in dieser Region an unseren Produkten immer wieder sehr deutlich, wenn wir auf den Märkten in der Kreisheimatstube verkaufen. Daher ist der zweite Minimarkt für alle ein Gewinn.“

Ehrenamt aus Münsterhausen mit Silberdistel ausgezeichnet

Der Kauf der handgefertigten Unikate im Minimarkt in Krumbach ist jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr möglich. Der Minimarkt in Münsterhausen ist wie bisher jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In beiden Märkten kann auch ein individueller Termin zum Einkaufen vereinbart werden. Weitere Informationen sind auf der Homepage www.stricken-fuer-obdachlose.de zu finden.

Ursprünglich war es das Ziel der im Jahr 2019 gegründeten privaten Initiative, Obdachlose mit warmen Mahlzeiten zu versorgen und mit Strickwaren auszustatten. Durch die Begeisterung der fleißigen Strickerinnen erlangte das Projekt jedoch schnell eine größere Dimension: Heute nähen, stricken, häkeln, filzen und basteln rund 60 Aktive kreative Erzeugnisse aus Wolle und anderen Materialien. Für sein soziales Engagement wurde der Verein von unserer Redaktion im Juli mit der Silberdistel ausgezeichnet. (AZ)

