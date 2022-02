Rund 2000 Krumbacher Haushalte von Stromausfall betroffen

Am Donnerstagabend ist im Norden Krumbachs der Strom für ungefähr eine Stunde ausgefallen, auch Neuburg an der Kamel war betroffen.

In den nordöstlichen Teilen von Krumbach und in Neuburg an der Kammel ist am Donnerstagabend ab 17.10 Uhr für ungefähr eine Stunde der Strom ausgefallen. Von der Netzstörung seien ungefähr 2000 Haushalte betroffen gewesen, teilen die Lechwerke mit. Die Ursache waren zwei defekte Mittelspannkabel.

Im Krumbacher Ärztehaus musste eine Person aus dem Aufzug befreit werden

In der Siedlung Oberes Feld im Krumbacher Südosten habe es laut Bürgermeister Hubert Fischer hingegen keine Probleme gegeben. Im Krumbacher Süden hatten einige Häuser Licht und andere nicht. Die Ampeln funktionierten dort weiterhin. Im Norden gingen sie nicht. In der Bahnhofsapotheke und im Ärztehaus gab es einen Notstromkomplex. Im Ärztehaus musste eine Person aus dem Aufzug befreit werden. Betroffen waren auch die Stadtteile Edenhausen, Attenhausen und der Neuburger Stadtteil Edelstetten. (pibo)